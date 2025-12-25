京華城弊案3/26宣判 律師曝柯文哲面臨3大負面因素

律師黃帝穎今po文分析，提到柯文哲面臨3大負面因素，都是聽判日當天顯可預見的法律不利風險。（鏡報董孟航攝）

京華城弊案於昨（24）日辯論終結，訂於明年3月26日下午2點半宣判，審判長諭知柯文哲、沈慶京、應曉薇3人應到庭聽判，若被告並未到庭，法院可以逕行拘提。其中檢察官建請判柯文哲28年6個月，律師黃帝穎今（25）日po文分析，提到柯文哲面臨3大負面因素，都是聽判日當天顯可預見的法律不利風險。

檢察官針對京華城弊案，對柯文哲建請判28年6個月。指其圖予財團百億不法利益並收受千萬賄賂，侵占數千萬政治獻金，犯後尚於辦公處所遭查獲撕碎便條紙，上載指示共犯出境及木可內帳有無檢查等文字，足徵其諉言矯飾、犯後態度不佳。

台北地院審理京華城弊案，於昨天辯論終結，訂於明年3月26日下午2點半宣判，審判長諭知柯文哲等3人必須到庭聽判，若無故未到可予拘提。黃帝穎律師今於臉書po文，分析提到被告遭審判長要求宣判日到庭聽判，「當然面臨強制處分風險！」

黃帝穎也補充列出目前情況，朱亞虎認罪行賄、彭振聲認罪圖利，二大貪瀆致命證詞，加上橘子潛逃迄今未到案，至少3大負面因素，「都是柯文哲聽判日當天顯可預見的法律不利風險。」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

