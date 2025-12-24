京華城最終辯論！柯P嘆：同事承受巨大責任

▲ 京華城案最終辯論！柯文哲揭最難過的事：認真同事承受巨大責任。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 京華城案於今（24）日進行補充辯論，前民眾黨主席柯文哲受訪表示，一年半以來，他個人、家人及過去在北市府的同仁承受巨大壓力，雖然法庭未開放直播，但因錄影紀錄未來可能有機會公開，他相信這將是台灣社會了解案情來龍去脈的契機。柯文哲強調，司法的核心價值應是維護公平正義並保障人民權利，而非成為特定目的的工具，他呼籲應保護多數奉公守法的司法人員，避免少數爭議影響社會對整體的司法信任。

針對行政機關的運作，柯文哲在訪談中對現行北市府的處理方式提出不同看法。他指出，公務員依法行政後，卻在多年後遭司法質疑，將導致行政體系陷入僵化。他特別提到，若行政部門因京華城案的爭議，而宣布不再受理依《都市計畫法》第24條申請的容積獎勵，無異於因噎廢食。若認為程序有瑕疵應是將規定寫得更清楚，而非全面停止，否則將導致北市與其他城市標準不一。他期許行政首長應挺住壓力、勇於做事，才能確保城市發展的動能不因政治爭議而停擺。

柯文哲對過去在北市府共事的同僚表達不捨。他提及如黃景茂等公務員，本是認真負責的專業人員，卻因捲入此案而面臨沉重的心理與經濟負擔。柯文哲感慨，台灣民主化三十多年，司法體系應杜絕押人取供、羅織罪名等過往威權時期的弊病，避免對無辜者造成不可逆的傷害。他語重心長表示，保障公務體系免於受政治干擾與司法追殺，是執政者不可避開的責任，也是台灣民主深化過程中必須落實的法治防線。

