京華城案今起大辯論！不能「法庭直播」 柯文哲開轟：到底在怕什麼？

前台北市長柯文哲涉入京華城案及政治獻金案，台北地院今（12/11）日起至12/24將「馬拉松式」連續開庭進行言詞辯論。合議庭安排今、明兩天進行證據提示，所有被告都會到庭。不過，柯文哲日前聲請「法庭直播」遭合議庭駁回，又向高院提起抗告。他今日提早抵達法院受訪，砲轟「你們到底是在怕什麼？有什麼不敢讓人家知道的？」

柯文哲表示，今天是台灣司法史上重要的一天，不僅關係到他個人，也關係到台北市的市政發展，更關係到北市府公務員的尊嚴。他說，司法是國家的最後一道防線，最重要的目的就是維持社會的公平正義，不可以變成當權者的恐怖工具，特別不可以勾結媒體淪為政治打手，變成迫害人民的工具。

柯文哲說，本來今天可以透過法庭直播，讓這起重要案件可以讓市民檢視，結果這場法庭直播變成「事後紀錄片」。他強調，他內心坦蕩，希望真相可以水落石出，希望透過法庭直播讓大家知道，到底發生了什麼事，砲轟「你們到底在怕什麼？有什麼不敢讓人家知道的？」

柯文哲表示，他今天還是會在法庭上為自己的清白、為公務員的尊嚴、為台灣社會的公平正義奮戰到底。

京華城案今起進行言詞辯論，柯文哲一早抵達北院受訪，為「法庭直播」開轟。白廷奕攝

檢方起訴指控，柯文哲涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，指示北市府官員放水京華城案，讓京華城公司違法取得容積獎勵。他也涉嫌指示親信李文宗及其妹妹李文娟，成立木可公司、眾望基金會，作為他私自挪用政治獻金的「小金庫」，透過肖像權授權、販賣募款小物、舉辦KP SHOW演唱會等方式，侵占自己及民眾黨政治獻金，並且挪用基金會款項，用以支付他總統競選總部的員工薪水。

但柯文哲始終不認罪，在法院審理過程頻頻砲轟檢察官「政治辦案」，更訴求本案法庭直播讓公眾檢視，日前正式提出聲請，但遭北院駁回，目前已提出抗告，等待高院合議庭裁定。

