京華城案今起辯論 陳佩琪怒：偵查不公開變民眾黨、家屬嚇到不敢說話

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，今（日）起在台北地院開庭進行證據提示，傳喚包括柯等11名被告出庭。柯妻陳佩琪表示，過去一年被說成「貪污犯」、「偵查不公開」卻變民眾黨和家屬被恐嚇到話都不敢說、聲譽也被打趴了，不該流出的筆錄跟柯文哲手稿等都流出給媒體刊登，至今無人追究，她怒質問，總統賴清德「你說你都沒介入司法？ 台灣司法為什麼這麼脆弱？你底下為什麼都養這種人？想要在你的眼皮子下升官，都要幹這種事才行？」

陳佩琪於臉書發文指出，最近和一些柯文哲過去的幕僚和朋友們聊天，他們講到去年底那段時間感受到的氛圍，的確是風聲鶴唳，看似和柯文哲有關的人都會被傳去問、都會被抓去關。

陳佩琪透露，有位朋友說自己曾在市府工作過一段時間，去年9到12月間，看到李文宗莫名其妙被押進去的例子，導致他每天去看信箱看是否有傳票飛過來，他小孩每次看他衝出去找信箱，就很緊張的問：「 爸爸， 你是不是要被抓去關了？」那種感受，實在不勝唏噓，至今想到仍心有戚戚。

陳佩琪說，這一年我們被說成了「貪污犯」，所謂「偵查不公開」應該是檢察官要遵守的， 結果反倒是民眾黨和家屬們被恐嚇到瑟瑟發抖、什麼話都不敢說，也導致我們聲譽被打趴了，讓這些人什麼話都敢掰、什麼人都敢傳，不該流出去的筆錄和先生的手寫手稿和國家出入境管理局的監視畫面，都可以大剌剌流出去給黨媒刊登，「至今仍無人追究！」

陳佩琪強調，今天看到柯文哲自信地說出了內心話：「司法不可以勾結媒體，淪為政治打手、變成迫害人民的工具」，「直播淪為事後紀錄片，你們到底在怕什麼？」，「你們到底有什麼不敢讓人家知道的？」

陳佩琪也質問，「賴總統你說你都沒介入司法？ 台灣司法為什麼這麼脆弱？你底下為什麼都養這種人？想要在你的眼皮子下升官，都要幹這種事才行？」

