京華城案公開播送不播「被告最後陳述」 柯文哲又有意見嗆：怎只做半套？
〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積、侵占政治獻金等案，今起2天進行提示證據程序，今天一開庭就為了公開播放、辯論程序喬了一個半小時，審判長江俊彥當庭告知檢、辯，依法院組織法第90條第3項規定，公開播送的範圍僅限於言詞辯論(含檢察官論告)、裁判宣示，因此科刑調查、量刑辯論、被告最終陳述，都不會公開播送，提醒被告可於檢方論告後就可表達意見，不要留到最後陳述時才說。
合議庭本月2日裁准於宣判後5日內公開播放京華城案辯論、判決的錄影，迄今有柯文哲、沈慶京提出抗告請求及時播放，會計師端木正抗告請求不公播或予以變聲變像、去識別化處理，由於抗告期尚未屆滿，合議庭今日當庭向當事人確認，除了柯、沈、端木3人，其餘8名被告與檢方都當庭捨棄抗告，北院隨即就將抗告卷移送高等法院。
江俊彥指出，今日提示證據程序也不在公開播送範圍，下週一(15日)由檢方針對柯文哲、沈慶京、李文宗、應曉薇、吳順民被控的收賄情節進行論告，預計耗時1.5天，隨後由柯、律的律師、沈、沈的律師等5名被告依序答辯，皆納入公播範圍；但辯論後的科刑調查、量刑辯論、被告最後陳述，依法院組織法規定，不予公開播送。
柯文哲隨即插話，「最後陳述不播放，這樣只有做半套，很奇怪，怎麼前面有播，後面就不能播？」柯的律師鄭深元指出，柯文哲已提出抗告，請求全程及時直播，而最後陳述也應屬於辯論的一環，法庭公開播放的子法逾越母法，雖然支持涉及被告隱私的科刑調查與量刑辯論不予公播，但仍希望最後陳述也能公開播放。
沈慶京則說，他是工商界人士被捲入政治漩渦，遲來的正義對他而言沒有任何意義，因為他在經濟戰場上等於已經死了，他贊成將最後陳述納入直播、公播，讓所有人都看見，才能公正呈現他坦蕩蕩及內心的沉痛，希望高院能裁准直播。
江俊彥表示，抗告卷今天會送高院審理，將視高院如何裁定。
江俊彥表示，公開播送的畫面將從陪席法官後方的位置，往前俯拍全法庭動態，採單一鏡頭定焦、定向拍攝，新設置的70吋大尺寸螢幕畫面也能入鏡；鄭深元認為應該從旁聽席往前拍，才能呈現觀眾旁觀的視角，但沈慶京的律師支持法院的拍攝角度，從後面往前拍只拍得到檢、辯的屁股，沒有意義。
江俊彥接著指出，由於鏡頭是朝向當事人與旁聽席拍攝，若介意尊容被留存於網路上，建議可戴口罩，達到自製馬賽克的效果；柯文哲問「如果不想露臉，那以後不就要戴面具來開庭？」江回答：「人多的地方戴口罩是台灣目前依常情都可接受的事，但戴面具就不行。」
更多自由時報報導
柯案大辯論！今明提示證據 11被告全員出庭
柯案大辯論前哨戰今登場 柯文哲開庭前喊要「法庭直播」
柯文哲喊要「法庭直播」 吳靜怡：何不乾脆跟「橘子」開直播？
京華城案明起提示證據 「工作簿」檔案成攻防重點
其他人也在看
外遇男強餵老婆「墮胎藥」 她驚醒直奔醫院結果超心碎！
外遇男強餵老婆「墮胎藥」 她驚醒直奔醫院結果超心碎！EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 2
TPBL／高國豪事件兄弟和解 無限期停賽處分仍持續
新竹御嵿攻城獅當家後衛高國豪因兄弟衝突鬧上法院，遭TPBL聯盟停賽，原本宜蘭地方法院已經審理終結，預定今天宣判，因高家兄弟完成和解，將另定審理期日。TPBL今天發出公告，高國豪仍要持續執行停賽處...聯合新聞網（運動） ・ 17 小時前 ・ 13
叫貨檳榔"沒開收據" 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬
中部中心/綜合報導台中一名張小姐經營檳榔攤，先生向上游叫貨檳榔，但她說對方每次送貨都沒有開立收據或簽帳，直到先生過世後，對方開口索討剩餘的175萬貨款，張小姐無力償還，辦理拋棄繼承，指控對方逼迫簽切結書，還到兒女上班地點討債，讓他們身心俱疲。對此求證債主，對方不願多做回應。叫貨檳榔「沒開收據」 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬(圖/民眾提供)男子電話裡，口氣不太好，讓張小姐一家人，心生畏懼，張小姐說，他的丈夫生前，頂下這間檳榔攤，並且向上游叫貨，不過好幾年來，從來沒有開立任何收據，直到丈夫過世，對方突然上門討債，說她先生，積欠190萬元債務，要他們償還。張小姐說丈夫向上游叫了多少貨有沒有給錢並不清楚 辦理拋棄繼承後對方持續上門討錢(圖/民視新聞)張小姐說，丈夫向上游叫了多少貨，有沒有給錢，自己並不清楚，辦理拋棄繼承後，對方持續上門討錢，甚至要求他們簽下切結書，扣掉檳榔攤頂店的15萬元，還需要償還175萬，讓他們認為人身安全，受到影響。求證遭到張小姐指控的債主對方拒絕回應 雙方各說各話只能交給司法定奪(圖/民視新聞)實際求證，遭到張小姐指控的債主，不過對方拒絕回應，由里長轉述。債主主張，欠錢還錢天經地義，雙方之間，將近兩百萬的債務糾紛，到底怎麼算的，雙方各說各話，也只能交給司法定奪。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：叫貨檳榔「沒開收據」 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬 更多民視新聞報導公園喬21萬債濺血! 男欠錢被酸持雙鋸追砍債主2人傷債務糾紛爆砍人? 檳榔攤闆娘遭殺 家屬友人:嫌犯欠錢行凶大學生佛牌店賭博輸百萬！疑不想還錢「仙人跳」 謊稱遭擄逼債民視影音 ・ 18 小時前 ・ 6
七期豪宅門口約面交 千萬現金遭持槍2匪劫走｜#鏡新聞
台中七期附近發生千萬搶案，7月6日晚上10點多，被害人在台中市西屯區一處社區跟人約面交1061萬元鉅額現金，但是卻被人當街持槍行搶，警方循線追蹤，逮捕兩名搶匪，不過錢卻是不見蹤影，加上他們的供詞三度改口，警方還要追幕後黑手，法院近期審理後依加重強盜罪各判二人8年4個月徒刑。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 10
在台外勞替外勞做醫美手術 比診所便宜很多 遭台中地院判刑並驅逐出境
台中地方法院近日就一起地下醫美案件作出判決，2名外籍女子因長期在美容院內替客人施信傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
葛萊美歌手Jubilant Sykes遭刺殺身亡 兒子涉謀殺遭捕
美國歌劇演唱家朱比利恩特賽克斯（Jubilant Sykes）驚傳身亡，8日在聖塔莫尼卡家中被他的兒子刺死，享壽71歲。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 2
4天偷7部機車! 偷車賊設斷點規避 "愛穿拖鞋"露破綻
地方中心／賴國彬 桃園報導老舊鎖頭趕快換！桃園近日出現一名，專挑老舊機車下手的偷車賊，4天共偷走7輛車，不過每偷走一部機車，短短幾小時就會棄置，接著在附近另尋下一輛機車下手，疑似藉由"設置斷點"快速更換交通工具，規避警方追查。不過因為他行竊時都穿著"白拖鞋"，被警方一眼識破，將人逮捕。監視器畫面中，頭戴安全帽、穿著黑褲、白色拖鞋的男子，鬼鬼祟祟在巷弄內，東張西望，眼看四下無人，從口袋掏出鑰匙，"喀啦"一下，把機車發動，二話不說直接騎走，而且4天內共竊走7輛機車。桃園分局大樹派出所所長馮清豪：「男子竊取機車代步，為規避警方追查，不斷竊取換車，本所受理被害人報案後積極追查。」男子不是用萬用鑰匙，而是用自己機車鑰匙行竊。（圖／民視新聞）員警發現，男子行竊時服裝一致，最顯眼的是他腳穿白色拖鞋，經過濾分析，鎖定35歲的詹姓男子！這名男子不是用萬用鑰匙，而是用自己機車鑰匙行竊，專挑老舊機車下手，因為鎖頭老舊，一下就得手！4天順手牽羊偷走7輛機車，而且每偷一部騎沒多久就丟棄，再偷另一輛，意圖製造斷點。桃園分局大樹派出所所長馮清豪：「確認男子共竊取7部機車，循線將其逮捕到案依法送辦。」詹姓男子服裝特徵早已露出破綻。（圖／民視新聞）男子自以為聰明，想利用設置斷點，規避警方追查，不過卻沒想到自己的服裝特徵早已露出破綻，難逃法網。原文出處：專挑舊機車！桃園竊賊「４天偷７車」 製造斷點躲追查 「這習慣」被識破 更多民視新聞報導寒冬不冷！「國民媽媽」林美秀親自為創世基金會送暖 關懷弱勢家庭西班牙女早到40分鐘上班！老闆不忍直接「炒魷魚」護國神山年終愛心市集開跑 擴大偏鄉、社福與永續影響力民視影音 ・ 18 小時前 ・ 3
恐怖毒駕暴衝撞垃圾車 路人、清潔隊員3人送醫｜#鏡新聞
基隆市南榮路7點多，發生毒駕還連環撞七車的恐怖車禍！而且當時剛好行經清潔車收運點，還波及到垃圾車、倒垃圾的民眾以及清潔隊員、機車騎士，共三人因此受傷，還好送醫後目前意識清醒，警方在肇事車輛上搜出毒煙彈，全案依「毒品危害防治條例」及「公共危險罪」，移送基隆地檢署偵辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
檳榔攤老闆娘遇刺不治！ 疑兒欠錢.嫌犯討債爆衝突
高雄市 / 綜合報導 今(10)日早上7點多，一名男子持利器刺傷高雄鳳山檳榔攤的老闆娘，隨後徒步逃跑，過程中，脫掉犯案穿的外套躲避查緝，警方獲報調閱監視器追捕，隨後在距離案發現場約100公尺的娃娃機店逮到人，根據偵訊，嫌犯與檳榔攤兒子有債務糾紛，上門討債時和老闆娘爆發口角衝突，因而持利器攻擊，導致婦人傷重不治。監視器拍下，一名男子走進一處巷弄走到盡頭後又折返，然後脫掉身上的外套，當下男子還時不時四處張望，就因為他稍早持利器，攻擊一名檳榔攤老闆娘，事件發生在今日上午7點多，就在高雄鳳山區的這家檳榔攤。檳榔攤鐵門拉了下來，從縫隙看到店裡頭地板還留有血跡，裡面也是一片凌亂，隔壁鄰居目擊整個過程，目擊鄰居說：「我聽到這個男生講說，還不交出來，還聽到婦人在外面一直喊救命，看到他拿利器我馬上錄影，還看到婦人躺在那邊，他看到我錄影，他拿著利器要殺我。」而一早發生這樣的事左右鄰舍都不敢相信，鄰居說：「他們人都很好，老闆娘人很好，她兒子也是滿客氣滿有禮貌的啊。」看到現場已經拉起封鎖線，鑑識小組現場進行採證，轄區警方調閱監視器，循線追捕嫌犯，結果在距離案發現場約100公尺，這間娃娃機內逮到人。警方VS.嫌犯說：「蹲下，蹲下，蹲下(好啦)，蹲下啦，蹲下，刀子呢，你刀子呢。」接著也在檳榔攤旁的路邊，找到他犯案騎乘的機車，從機車內搜到1隻疑似犯案用戴的手套，根據警方初步調查了解，嫌犯跟檳榔攤兒子有債務糾紛。高雄鳳山分局副分局長陳永豐說：「今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊。」遭刺的老闆娘送醫時已經沒了呼吸心跳，搶救後還是宣告傷重不治，讓家屬悲痛萬分。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 1
減重名醫又出包？「過度縮胃」才挨罰 再涉詐保遭搜索
台北市調查處於九日針對宋天洲涉嫌開立不實診斷證明，協助患者向保險公司詐取保險金一事，展開搜索行動並約談相關人士到案，北檢以詐欺罪為由，諭令高雄減重名醫宋天洲繳納三十萬元交保。此案爆發前，宋天洲才因過度醫療遭高雄市衛生局處以停業四個月及罰款十五萬元的處分。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
兒債務糾紛害母枉死！ 檳榔攤老闆娘遭砍3刀身亡｜#鏡新聞
高雄鳳山區光遠路，一家檳榔攤的老闆娘，昨天(10日)早上七點半，遭到一名男子持刀殺害，有目擊者聽到求救聲，上前關心，看到男子持刀砍人，沒想到嫌犯眼看事跡敗露，竟然還想攻擊路人。雖然凶嫌不到一小時就被警方逮捕，訊後依殺人罪嫌移送法辦，檢方聲押，法院晚間裁定收押；但檳榔攤老闆娘傷勢嚴重，送醫後宣告不治，嫌犯殺人動機，初步調查，是跟老闆娘兒子的債務有關。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
被控接受「台北黑道堂主宴飲」洩機密…新北刑大代理副隊長遭聲押
新北市刑大刑警被控2023年間與接受黑道堂口堂主宴飲並洩露案件情資，案情持續擴大偵辦。新北市調查處昨（9日）進行搜索行動，約談鄭姓代理副隊長等3名警察外，另再度拘提中和分局詐欺小隊張姓偵查佐，全案依刑法洩密等罪偵辦；檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見鄭姓代理副隊長。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
新北市刑大爆洩密案 代理副隊長收押禁見
地方中心／綜合報導新北市刑大，有名偵一隊鄭姓代理副隊長，疑似在擔任小隊長期間，涉及偵辦案件時有洩密的情形，檢方複訊後收押禁見，而新北市調處也拘提中和分局詐欺小隊的張姓偵查佐，他今年10月才因疑似洩漏車籍資料、個資被羈押，沒想到剛放出來，又因涉犯貪汙罪被拘提，訊後以15萬元交保。身穿黑色外套，戴著黑框眼鏡的男子，抱著一大箱資料，表情嚴肅、全程不發一語，慢慢走出北檢，他就是中和分局詐欺小隊的張姓偵查佐，今年10月他才被查出涉嫌洩密遭到羈押，沒想到這回又捲入貪汙案。新北地檢署在9號上午，指揮調查局前往鄭姓代理副隊長的住家搜索帶回訊問。（圖／民視新聞）另外還有新北刑大代理鄭姓副隊長，也同樣遭到約談，據瞭解，檢方接獲檢舉，鄭姓代理副隊長、張姓偵查佐及金山分局王姓巡佐等人，在2023年曾接受黑幫人士宴請，並洩露案件偵辦進度及情資，新北地檢署在9號上午，指揮調查局前往鄭姓代理副隊長的住家搜索，並將人帶回訊問。鄭姓代理副隊長，10日凌晨被移送新北地檢署。（圖／民視新聞）王姓巡佐及張姓偵查佐，訊後分別以10萬及15萬元交保，至於鄭姓代理副隊長，10日凌晨被移送新北地檢署複訊後，法院裁准收押禁見，目前案件仍在調查當中，究竟洩露什麼案情，雙方是否有對價關係，就等檢調持續釐清。原文出處：被黑幫宴請！新北市刑大爆洩密案 代理副隊長等3人遭檢調偵辦 更多民視新聞報導校園墜樓一個月4死傷！ 同校19天內師生雙亡「屋頂光電義務法」恐縮水 民團批減碳量腰斬.政策退步澳洲全球首例未滿16歲禁用社群媒體今上路 違者罰近10億民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
北市東區知名餐廳遭「潑紅漆砸店」 2惡煞落網共犯在逃
即時中心／徐子為報導台北市大安區某知名餐廳今（10）日凌晨遭人砸店，約4、5名蒙面男子持棍棒闖入，砸毀店面玻璃，且潑灑紅漆。轄區警方獲報後迅速循線，在新北市五股區逮捕2名涉案男子，目前正擴大追查其他共犯，動機也尚待釐清。北市警大安分局表示，敦化南路派出所於今凌晨4時許接獲報案指稱忠孝東路四段某巷弄內有妨害安寧情事，立刻派員到場查處，發現該店家門窗玻璃疑似遭毀損破裂，今早聯繫負責人至所釐清案情，後續積極偵辦，火速追緝2名犯嫌到案，其餘共犯正積極查緝中，全案將依涉毁損、恐嚇罪嫌移送偵辦。警方查出，其中2人砸店後逃到新北五股一間旅館藏匿，準備搭乘計程車離去，幸好警方及時攔截逮人。警方初步追查，目前落網的這2人沒有幫派註記。據悉，其餘共犯疑似在犯案後南下新竹躲藏、警方也已鎖定身分。大安分局呼籲，民眾如有糾紛，應尋正常管道協調處理，切勿使用暴力解決事情，以免觸法送辦，大安分局持續打擊嚴懲暴力，維護轄區民眾安全以及社會安寧。餐廳員工清理被砸、潑紅漆現場。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／北市東區知名餐廳遭「潑紅漆砸店」 2惡煞落網共犯在逃 更多民視新聞報導AIT公布最新美簽規定！社群軟體需設公開 下週一生效世界人權日暨美麗島事件46週年 賴清德：政黨可競爭但不能沒團結上班族歡呼！勞動部公告「全勤獎金算工資」 請病假也要發民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
高官遭詐億元1／玄！司法院退休參事「4年被騙6次」痛失上億 轟走警察拒報案
[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導去年詐騙案件逾12.28萬件，平均每天發生336件，財損高達502億元，今年至今已發生16.19萬件，財損更已飆破826億元，直逼千億...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
減重名醫宋天洲涉偽造身體數值詐健保補助費 30萬交保
義大大昌醫院外科副院長、減重名醫宋天洲因涉嫌幫張姓女病患偽造身體數值，進行減重手術，除詐領健保補助費外，患者也詐取保險公司保險費。台北地檢署昨日發動搜索，帶回宋、張二人。檢察官複訊後，依涉犯詐欺罪，諭知宋、張二人分別以30萬、5萬元交保。據悉，宋天洲日前因幫僅54公斤的女子進行縮胃手術，疑引發嚴重併自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
台中太平偷到霧峰！ 慣竊鎖定車內財物「隨機開車門」下手
台中市 / 綜合報導 台中1名無業男子，在透天厝社區隨機開啟車輛的車門，只要發現沒有上鎖，就潛入駕駛座偷走現金與手機，一家一家偷，從太平十九甲地區，一路偷到霧峰區，行徑相當大膽，行竊的過程，都被監視器拍了下來，寧靜的社區，卻在家門口接連發生竊案，讓當地民眾人心惶惶，警方掌握犯案機車的車籍資料，迅速將竊賊逮捕法辦。 男子戴著帽子口罩，走進透天民宅的車庫，自動感應的燈光亮起，這名男子抬頭看了監視器鏡頭，接著打開轎車的車門，彎腰到駕駛座裡面東西偷到手，馬上就走，這名男子還偷不夠，他半夜在小巷子裡，隨機開啟轎車的門把，一家偷過一家，看哪個沒鎖就成為下手的目標，台中太平區長億12街，最近發生好幾起竊案，當地居民人心惶惶，在社區群組通報災情， 當地民眾說：「幾乎每一台(車門門把)都去拉，車內有財物損失啊，錢，現金啊，車內現金被拿走，還有行動電話這樣。」警方調查，39歲李姓男子，7日半夜2點多，在太平十九甲地區，民眾住家的車子內，偷走1萬元現金以及2支手機，過了2天他行徑更大膽，大白天騎車到3公里外，在霧峰區甲園街尋找目標，偷走車內2萬8千元的現金，調閱監視器一查，犯案的都是同一人，受害民眾說：「鬼鬼祟祟啦，手套都已經戴著了，現在都不敢放啊，什麼都不敢放。」嫌犯騎乘機車犯案，上午才偷完，警方掌握車籍資料，當天下午就抓到人，台中市霧峰警分局十九甲派出所所長黃思融說：「大里區甲園街45巷旁的汽車，遭不明行為人，徒手開車門行竊，損失新台幣2萬8千元整。」警方查出，無業的李姓男子平常居無定所，有多起竊盜前科，還好已經迅速落網，被依竊盜罪嫌移送法辦。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台北東區「海派私房菜」遭砸店潑漆 警逮主嫌追動機
台北市 / 綜合報導 台北市東區知名的「海派私房菜」餐廳，今(10)日凌晨4點多，遭5名蒙面人士砸店潑紅漆，讓附近居民嚇了好大一跳。店家透過律師發出聲明，強調營運正常也沒有消費糾紛，是否與餐廳股東過去的私人糾紛有關？警方目前以車追人逮到主嫌以及女友，犯案動機還在釐清中。一群人帶著球棒衝下車，對著店家大門一陣猛砸，接著直接闖進店內大肆破壞，玻璃碎片四濺，路過民眾拍下這畫面，整片落地窗破了好幾個大洞，一旁監視器搖搖欲墜，事發在8日凌晨，居民聽到巨大聲響全嚇壞，附近住戶說：「有人說玻璃上有彈孔，然後有被人家潑漆，(生意)還不錯，有點嚇到，這邊都那麼安靜。」記者李采臻說：「事發就在台北東區商圈，可以看到這家知名的私房菜餐廳，現在地上都是碎玻璃，還有紅漆的痕跡，員工忙著整理，要力拚能儘快營業。」就怕影響開店和訂位客人，店家趕忙善後，警方調閱畫面鎖定黃姓主嫌，當時他跟女友，開車載5名同夥砸店潑漆，店家透過律師發聲明，強調營運正常，沒有消費糾紛或其他爭議，至於是否股東私人糾紛，還有待釐清。北市警大安分局敦化南所長呂政隆說：「在泰山區的一家旅館，大概在中午1點的時候，在這個旅館有查獲到2名嫌犯，那其他的共犯，我們正積極擴大的追緝中。」肥瘦均勻的五花肉，滷得油亮的牛肚，這家餐廳在台北知名度高，主打江浙以及粵菜，吸引不少政商名流光顧，嫌犯公然砸店行逕囂張，警方追查其餘共犯調查背後動機。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
疑兒子債務糾紛！ 檳榔攤老闆娘遭殺害 嫌犯落網
南部中心／鄭兆佐、陳姵妡 高雄報導高雄命案，1名呂姓男子，跟一家檳榔攤老闆娘的兒子，疑有債務糾紛，今天（12月10日）持刀前往討回3萬元時，跟老闆娘發生口角，竟然持刀行兇，老闆娘送醫不治，兇嫌一度還持刀，恐嚇報案民眾，躲進一間娃娃機店，最後被警方逮捕，狼狽落網。呂姓男子，跟一家檳榔攤老闆娘的兒子，疑有債務糾紛，持刀討債竟傷害檳榔攤老闆娘。（圖／民視新聞）監視器拍下男子身影，看起來神色從容，沒想到他居然是砍人之後，準備要離開。目擊民眾：「我想說阿桑怎麼會這時間在喊救命，開鐵門起來我手機拿起來，看到他拿刀子馬上錄影，他跑去那邊我馬上報案。」目擊民眾透露，當時聽到老闆娘在喊救命，覺得奇怪上前查看，沒想到竟看到兇嫌刺傷老闆娘，民眾協助報警後，兇嫌還一度想繞回來行兇。目擊民眾：「要殺我他還要殺我，我跑來這邊，他追不到就轉頭走了，阿桑的人很好，（她做生意多久）幾十年了。」其他鄰居：「老闆娘人很好，她兒子人也是蠻客氣，蠻有禮貌的，有時候會在那邊喝酒，交往或許有點複雜。」呂姓男子，跟一家檳榔攤老闆娘的兒子，疑有債務糾紛，持刀討債竟傷害檳榔攤老闆娘。（圖／民視新聞）據了解，兇嫌疑似跟檳榔攤老闆娘的兒子在外有債務糾紛，兇嫌持刀前往討3萬元，跟老闆娘起口角後砍傷她胸部及肩部，老闆娘大聲呼救，呂嫌眼見有人報警，鑽入巷弄，在附近的一間娃娃機店躲藏，被警方當場逮捕。一開始還想裝傻，但鞋子上的血跡讓他露了餡。高市警鳳山分局副分局長陳永豐：「呂姓男子與林姓男子之間，有債務糾紛，今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊，造成王婦身中刀傷。」被砍重傷老闆娘，經緊急送醫後，仍因傷重不治，而兇嫌已經火速被逮捕歸案，為何行兇殺人，還等檢警進一步釐清。原文出處：疑兒子債務糾紛！ 檳榔攤老闆娘遭殺害 嫌犯落網 更多民視新聞報導虎尾砍人嫌控被跟蹤8年! 被害人無奈訴"求助一年無果"最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊 男喊「這1句」拎刀逃跑高雄男台語「怒吼7字超毛」捅死檳榔攤闆娘！行凶動機疑曝光民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
台中鉅額搶案！ 2嫌落網僅剩13萬 一審各判8年4月
台中市 / 綜合報導 台中市發生千萬現金搶案，今年7月6日，劉姓、楊姓2名男子接獲密報，到西屯區一處社區外，持利器跟空氣槍對一名帶著千萬元現金、準備面交貨款的民眾行搶，得手現金1061萬元後南下逃逸。警方循線往南追人，卻碰上丹娜絲颱風從嘉義登陸，當下無奈只能先躲高速公路涵洞躲風雨再繼續追。警方隔兩天在高雄嫌犯住處附近逮到人，但搶來的一千多萬元現金只剩下13萬多元，一審法院認為2人危害治安重大都各判8年4月。兩名男子坐在超商內吃東西，但監視器拍下的時間，一天前他們兩人才剛在台中西屯區，犯下搶劫案，搶了1061萬元鉅額現金，殊不知逃逸行蹤全被警方掌握，鉅額現金搶案發生在今年7月6日，晚間10點多，地點就在西屯區台灣大道上的社區外，記者虞子煜說：「當時嫌犯的轎車就停在這條紅線上，嫌犯兩人就當時躲在車內伺機行動，等到被害人提著3大袋現金，到社區門口，兩人立刻下車持著犯案兇器，進行搶劫。」檢警調查，劉姓男子跟楊姓男子2人，從網路社群上接到帳號「MU云端-馬云」，告知行搶目標、動向跟地點後在社區外埋伏，被害人提著千萬元鉅款到定點，疑似約要面交款項，劉、楊兩人立刻下車，1人持空氣槍1人持利器威脅被害人交出現金，當場得手裝有1061萬元現金，隨即開車南下逃逸並將作案槍枝丟棄。警方獲報，7日一早立刻南下追人，但當時剛好碰上丹娜絲颱風從嘉義登陸，途中只能躲在嘉義高速公路涵洞躲風雨，等雨勢漸小才繼續南下，警方循線追緝，8日凌晨12點，在劉姓以及楊姓男子住處附近逮到2人，搜查他們身上剩下的現金，搶了一千多萬最後卻只找到13萬多元，台中地院行政庭長黃玉琪說：「斟酌被告2人犯罪的動機，目的、手段、參與情節等一切情狀，均量處有期徒刑8年4月。」雖然一審判決已經出爐，但民代砲轟前陣子才有男子泳池朝女童扣扳機，現在又有千萬元搶案拖半年才曝光，台中市議員（民）林祈烽說：「讓我們的市民毫無防備，身陷險境。」對此轄區警方沒有回應，但治安事件頻傳，已經台中市民人心惶惶。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話