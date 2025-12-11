京華城案公開播送不播「被告最後陳述」 柯文哲又有意見嗆：怎只做半套？

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積、侵占政治獻金等案，今起2天進行提示證據程序。(記者廖振輝攝)

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積、侵占政治獻金等案，今起2天進行提示證據程序，今天一開庭就為了公開播放、辯論程序喬了一個半小時，審判長江俊彥當庭告知檢、辯，依法院組織法第90條第3項規定，公開播送的範圍僅限於言詞辯論(含檢察官論告)、裁判宣示，因此科刑調查、量刑辯論、被告最終陳述，都不會公開播送，提醒被告可於檢方論告後就可表達意見，不要留到最後陳述時才說。

廣告 廣告

合議庭本月2日裁准於宣判後5日內公開播放京華城案辯論、判決的錄影，迄今有柯文哲、沈慶京提出抗告請求及時播放，會計師端木正抗告請求不公播或予以變聲變像、去識別化處理，由於抗告期尚未屆滿，合議庭今日當庭向當事人確認，除了柯、沈、端木3人，其餘8名被告與檢方都當庭捨棄抗告，北院隨即就將抗告卷移送高等法院。

江俊彥指出，今日提示證據程序也不在公開播送範圍，下週一(15日)由檢方針對柯文哲、沈慶京、李文宗、應曉薇、吳順民被控的收賄情節進行論告，預計耗時1.5天，隨後由柯、律的律師、沈、沈的律師等5名被告依序答辯，皆納入公播範圍；但辯論後的科刑調查、量刑辯論、被告最後陳述，依法院組織法規定，不予公開播送。

柯文哲隨即插話，「最後陳述不播放，這樣只有做半套，很奇怪，怎麼前面有播，後面就不能播？」柯的律師鄭深元指出，柯文哲已提出抗告，請求全程及時直播，而最後陳述也應屬於辯論的一環，法庭公開播放的子法逾越母法，雖然支持涉及被告隱私的科刑調查與量刑辯論不予公播，但仍希望最後陳述也能公開播放。

沈慶京則說，他是工商界人士被捲入政治漩渦，遲來的正義對他而言沒有任何意義，因為他在經濟戰場上等於已經死了，他贊成將最後陳述納入直播、公播，讓所有人都看見，才能公正呈現他坦蕩蕩及內心的沉痛，希望高院能裁准直播。

江俊彥表示，抗告卷今天會送高院審理，將視高院如何裁定。

江俊彥表示，公開播送的畫面將從陪席法官後方的位置，往前俯拍全法庭動態，採單一鏡頭定焦、定向拍攝，新設置的70吋大尺寸螢幕畫面也能入鏡；鄭深元認為應該從旁聽席往前拍，才能呈現觀眾旁觀的視角，但沈慶京的律師支持法院的拍攝角度，從後面往前拍只拍得到檢、辯的屁股，沒有意義。

江俊彥接著指出，由於鏡頭是朝向當事人與旁聽席拍攝，若介意尊容被留存於網路上，建議可戴口罩，達到自製馬賽克的效果；柯文哲問「如果不想露臉，那以後不就要戴面具來開庭？」江回答：「人多的地方戴口罩是台灣目前依常情都可接受的事，但戴面具就不行。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

柯案大辯論！今明提示證據 11被告全員出庭

柯案大辯論前哨戰今登場 柯文哲開庭前喊要「法庭直播」

柯文哲喊要「法庭直播」 吳靜怡：何不乾脆跟「橘子」開直播？

京華城案明起提示證據 「工作簿」檔案成攻防重點

