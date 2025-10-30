京華城案勘驗偵查錄影帶 北檢：黃景茂親口說「奉交下一定要送都委會研議」

前台北市都發局長黃景茂出庭應訊。(記者羅沛德攝)

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積等弊案，今日下午勘驗台北市前都發局長黃景茂去年9月13日在台北地檢署的部分偵訊錄影片段，北檢蒞庭的主任檢察官林俊廷於勘驗後指出，黃景茂偵訊時親口說「我們是奉交下的啦」、「對我是奉交下，一定要提」，依黃的語意顯示奉柯文哲的命令才一定要將京華城陳情案提進都委會，筆錄記載沒有不實，且黃和律師逐行、逐字閱覽筆錄，時間長達20分鐘，並非匆促、沒看清楚就簽名。

林俊廷指出，勘驗結果可還原當時偵訊的情況，「奉交下」三字確實是黃景茂自己親口說的，第一次出現在24分6秒，黃景茂說「我們是奉交下啦」，最後一次出現在24分42秒，黃景茂說「對，我是奉交下，一定要，一定要提」，確為黃景茂的親口陳述。

林俊廷說，黃景茂於偵訊的最前面11分鐘即已多次說，「接到市長指令、市長交辦、市長在便當會交辦」，「請彭振聲副市長跟都發局盡力協助」、「他就是要我們來推動」、「陳情案要交辦」、「直接交辦都發局、要確認市長的意思」。

之後檢察官林俊言問黃「2020年4月14日這個交辦，我們看到就是都發局的公務員，認為這樣子還是會有圖利的問題，你怎麼處理啊？」，是因都發局的公務員已在說帖上寫說會有圖利的爭議，但黃景茂還是要繼續辦理送研議，林俊言因此質疑黃是否受長官指示，這個長官可能是彭振聲、也可能是柯文哲，林才不斷地問黃景茂以求確認。

林俊廷指出，黃景茂於第14分27秒回答「我們簽給市長後，市長就是經同意要提出研議」，黃未針對4月14日的簽呈回答，林才反覆提出該簽呈確認，「這個清楚的講說有圖利啊」，黃景茂回稱「對」。

林俊廷指出，錄影第24分36秒時，林俊言問「你知道違法，你還是把他提進去啊，公文上寫得很清楚啊」，黃景茂回答「對，我是奉交下，一定要，一定要提」，林俊言整理筆錄認為黃景茂知道違法，其明知的依據是4月14日的簽呈、都發局的說帖，但還是依照柯文哲的命令「奉交下」一定要提進去都委會，依此記載於筆錄。

林俊廷說，這段對話譯文清楚呈現偵查檢察官的認知，就是都發局公務員已於說帖說明會有圖利爭議的問題，為何還要推進都委會研議，黃景茂也親口說是奉交下才一定要提」。林俊廷強調，訊問時黃景茂可以看著電腦螢幕顯示的筆錄，他與陪偵律師閱覽筆錄20分鐘後也簽名，期間要求更正筆錄也沒問題。

至於柯文哲的律師要求法官告發林俊言，林俊廷認為，若律師堅持認為偵查檢察官故意偽造文書，大可自行去浪費司法資源提告，因為根本告不成，無需一直慫恿公訴檢察官或法官要告發，辯方顯得過度一廂情願。

檢方指出，柯的律師團製作的偵訊逐字譯文上，還註明林俊言和黃景茂爭吵，勘驗之前律師也屢屢把偵訊過程形容得很誇張、很離譜，拼命詆毀偵查檢察官不正訊問，但勘驗後也證明其實就是很普通的一問一答，沒有爭吵，問案態度其實也非常溫和。

