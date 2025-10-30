京華城案勘驗黃景茂偵訊光碟律師控筆錄不實 檢：沒有偽造文書
台北地方法院審理京華城案，今天（30日）再開審理庭，傳喚前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前北市都發局長黃景茂，並以證人身分傳喚應曉薇顧問吳順民，由檢辯交互詰問。地院法官下午則勘驗前北市都發局長黃景茂偵訊光碟。柯文哲律師認為，偵查檢察官的筆錄登載不實，請法官告發。公訴檢察官則表示，律師可以浪費司法資源去提告，因為根本告不成。
台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴柯文哲、沈慶京、應曉薇等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。
台北地方法院今天再開審理庭，傳喚被告沈慶京、柯文哲、黃景茂、應曉薇到庭，並傳喚吳順民作證，由檢辯交互詰問。
吳順民證稱，他原是都發局副總工程師，退休後經友人介紹擔任應曉薇無給職顧問，並非助理，後來再到鼎越開發兼任有給職顧問，他領的錢是有報稅的勞務報酬，很多公務員退休後也會到多家公司當顧問，這是常態。
檢方表示，吳順民協助應曉薇處理上百件陳情案、協調會，也處理現場會勘事宜，都是聽命於應曉薇，足以證明吳順民對外無論是擔任應曉薇的顧問或助理，客觀上確實都受應曉薇指揮，協助應曉薇行使議員職權。
檢方認為，公務員因為吳順民是應曉薇顧問或助理的身分，對於吳順民的要求必須很審慎的考慮，或是必須協助推動，即使不合理也不能直接拒絕，否則會被叫去議員辦公室，或是會被盯進度。吳順民與應曉薇在本案是共犯的角色。
據起訴書，吳順民被控收受沈慶京賄賂，與應曉薇共同要求台北市政府將京華城公司陳情案送入都委會研議，濫用議員權力干涉公務員行使職權，並持續護航鼎越公司取得最高20%容積獎勵的建造執照。北檢依貪污治罪條例違背職務之行為收受賄賂罪起訴吳順民。
另方面，柯文哲辯護人日前聲請勘驗黃景茂的偵訊光碟，認為時任北檢檢察官林俊言偵訊時涉不當訊問且有「刑事犯罪」。北院審判長在下午勘驗黃景茂的偵訊光碟。
黃景茂在勘驗後表示，他當了45年的公務員都是奉公守法，當時跟偵查檢察官解釋，研議跟審議不一樣，把京華城案送研議是給北市都委會討論，但不一定會過，但檢察官一直插話。黃景茂強調，他不可能明知違法，還把京華城案送研議。
柯文哲律師說，偵查檢察官訊問黃景茂時涉不當訊問且指示書記官登載不實，這些筆錄與錄影內容不符合，沒有證據力，也請法官告發檢察官。
公訴檢察官表示，偵查檢察官的認知，就是都發局公務員已說明會有圖利爭議，黃景茂最後也有親口講說「對，我是奉交下」，閱覽後也在筆錄上簽名，根本就沒有偽造文書的問題。如果律師堅持檢察官這樣就是偽造文書，自己可以浪費司法資源去提告，因為根本告不成。
柯文哲發言時表示，如果勘驗的影片可以讓大家都看到，大家就會知道偵訊內容就是為了柯文哲製造的，檢察官偵訊時強迫別人按照他設定的劇本說話，但是這麼多經手的公務員，如果明知違法或圖利，有可能把簽呈送上來嗎。
柯文哲說，這件案子對公務員、司法的傷害太大了，檢察官現在應該要開始思考要如何善後，如何恢復司法的公信力，法庭也要想想該怎麼辦。
