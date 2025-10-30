京華城案勘驗黃景茂偵訊影片 柯文哲批檢強迫大家按劇本說話

記者楊佩琪／台北報導

▲柯文哲出庭看完黃景茂的偵訊影片，痛批負責偵訊的檢察官林俊言，強迫大家按劇本說話。（資料照／記者趙于瑩攝影）

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，30日傳喚時任台北市都市發展局局長黃景茂出庭，並勘驗黃景茂於2024年9月14日接受時任台北地檢署檢察官林俊言的偵訊光碟。勘驗完畢，黃景茂強調，送研議和送審議根本不一樣，但檢察官一直說他明知違法。對此，柯文哲痛批檢察官根本強迫所有人按照劇本說話。

柯文哲表示，看完整段偵訊影片，可見檢察官根本強迫大家按照劇本說話，是以脅迫的方式問話。黃景茂被從早上9點偵訊到隔天凌晨，換成他，從早上被問到半夜「你叫我講啥，我也就會講啥」。

柯文哲並表示，檢察官指控明知違法仍送研議，公務員怎麼可能明知違法還會送？至於偵訊時，檢察官說出「上面都喬好了」，檢察官是有什麼通天本領知道上面喬好了？

柯文哲強調，此案對公務員的傷害太大，黃景茂就是很老實，邵琇珮這一整年下來，變得像行屍走肉。現在檢察官應該要開始思考如何善後，司法公信度如何重新恢復，這也是法庭內所有人都要想的「怎麼辦？」

