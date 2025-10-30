京華城案勘驗黃景茂偵訊錄影帶 柯文哲嗆「檢察官針對我」

台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積等弊案，今日下午勘驗台北市前都發局長黃景茂去年9月13日在台北地檢署的部分偵訊錄影片段。(記者羅沛德攝)

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積等弊案，今日下午勘驗台北市前都發局長黃景茂去年9月13日在台北地檢署的部分偵訊錄影片段，勘驗後審判長江俊彥當庭問當事人黃景茂當時的情況，黃景茂說，當時已接近凌晨2點，很晚也很累，筆錄看得很快，時間短促，筆錄看得沒有很清楚仔細就簽名了，事後和律師討論才發現簽太快，當時應該請求檢察官更正才對。

法官勘驗時也記錄相關時間點，黃景茂與陪偵律師一起閱覽筆錄約20公鐘，逐行、逐字以手指點著筆錄閱覽，也曾經向書記官請求更正筆錄內文1次，最終才在更新列印後的筆錄上簽名。

廣告 廣告

黃景茂說，很感謝鄭深元提出勘驗聲請，他從事公務員45年一向奉公守法，怎麼可能明知違法還要做，「沒人這麼憨的啦！」檢察官也是公務員，應該知道他在講什麼；送研議只是送去都委會聽聽委員的意見，未必會通過，林俊言卻一直插話，要他承認明知違法仍要推進都委會，他多次強調是「送都委會研議」，不是「送都委會通過」，他和都發局同仁的立場其實是希望都委會研議後不通過。

柯文哲指出，如果今天勘驗的影片可以對社會公開，大家就知道這件案子就是針對他來羅織罪名和證據，林俊言偵訊時強迫人家按照他設定的劇本說話，問話時語帶脅迫，從早上問到半夜，「換成我，你叫我講什麼，我就講什麼」。

柯文哲說，林俊言一直要黃景茂親口說他明知違法但還是要推進都委會，但，黃和這麼多經手的公務員，如果明知違法或圖利，有可能把簽呈送上來嗎？林俊言還對黃景茂說「上面都喬好了，送上去都委會就是會通過」，柯對此認為「林俊言是通天了嗎？怎麼知道上面喬好了？」

柯文哲說，這件案子對公務員、司法的傷害太大了，邵秀珮這麼優秀的公務員，聽說這一整年來變得像行屍走肉，檢察官現在應該要開始思考要如何善後，如何恢復司法的公信力，法庭也要想想該怎麼辦。

沈慶京下午請假未到庭，其律師徐履冰認為，黃景茂偵查時明確否認明知違法，筆錄內容與黃的陳述不符，不應當做證據，且法院有發現事實的義務，請合議庭依職權調查清楚林俊言是否有違法的惡意。

台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積等弊案。(記者羅沛德攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

京華城案 今傳喚應曉薇顧問吳順民作證

京華城案吳順民稱幫應曉薇處理200件案子都沒收錢 合議庭下午勘驗黃景茂偵訊錄影片段

中配錢麗「舉報」華碩CEO台獨、鼓吹武統 陸委會首度證實「已除籍」

世界大賽》藍鳥狂比4敬遠大谷翔平！美媒直言廢除制度 道奇主帥回應了

