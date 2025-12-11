京華城案北院開庭提示證據 柯文哲爭取全程直播

前台北市長柯文哲表示，「本來今天可以利用法庭直播的機會，讓這個社會眾所矚目的案子可以向社會大眾來公開說明，結果今天這個法庭直播變成事後的紀錄片。我內心坦蕩，我希望真相可以水落石出，我希望法庭可以直播，讓大家知道到底發生了什麼事。結果你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道的？」

合議庭今日將確認其他入鏡的被告與律師是否也要抗告，再送交高院審理。合議庭裁准的公開播送方式預計從下週一（15日）開始錄製。至於今日開庭重點，合議庭已整理3400多項非供述證據、170多人偵審供述證據，將由檢辯雙方表示意見，下週一正式言詞辯論。

