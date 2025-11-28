京華城案外案！疑賣地套現30億 首度傳喚沈慶京
記者楊佩琪／台北報導
威京集團百分百持股孫公司鼎越開發，於2019年間以372億餘元得標京華城，得標金額卻遠高於市價30億餘元，被質疑有左手賣右手嫌疑。台北地檢署日前傳喚中石化前後任董事長、京華城董事長、威京集團財務長等人後，28日傳喚威京集團主席沈慶京到案，訊後將移送北檢複訊。
5月間，檢調先是傳喚時任鼎越開發董事長的朱亞虎、中石化前後任董事長林克銘、陳瑞隆等人，分別以100萬、500萬、200萬元交保。11月11日再度傳喚陳瑞隆，並傳喚威京集團財務長張志澄、京華城董事長陳玉坤、鼎越開發財務副總蔡志章、鼎越開發執行副總張嘉文。訊後張志澄被以涉犯證券交易法，50萬元交保。
檢調追查，京華城於2019年11月30日結束營業，之後對外招標求售，市場價格342億餘元。經3次流標，最後由威京集團旗下，中石化轉投資的子公司鼎越開發以372億餘元得標。
但鼎越以高於市場價30億餘元金額得標，且原本資本額僅1億，在中石化不斷挹注資金下，一下子增資到350億，也才得以參與投標，讓外界質疑恐左手賣右手。另京華城土地過戶後，資本額從150億減資到剩下1億，當中是否有不法，檢調持續偵辦中。
