京華城案外案「血圖恐嚇」宣判 迷因版主、女粉刑度出爐

臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯去年張貼京華城案司法官大頭照合成圖，搭配染血圖樣並標註「記住他們的名字跟臉」；待業護理師林惠珠則加註「命債命還」轉貼。兩人涉恐嚇等罪遭羈押起訴後獲釋，台北地院今（13日）依個資法判戴男6月徒刑、緩刑2年，需支付公庫10萬元；林女5月徒刑、緩刑2年，支付公庫8萬元。

迷因版主自製染血圖恐嚇京華城檢察官案，13日上午宣判。（圖／資料畫面）

回顧全案，39歲的戴瑞甯從事網頁工程師工作，長期追蹤京華城案相關訊息。去年7月1日，案件被告彭振聲妻子在開庭當天上午墜樓身亡，戴男隔日便在粉專發布10多位偵審該案的檢察官、法官全名頭像合成圖，配上明顯的染血圖樣。還在貼文中指稱「聽說這些人今天在法庭上聽到彭妻的死訊，輕蔑的不屑一顧。好像離開世界的只是一隻蚊子＃記住他們的名字跟臉」。

得知檢方將追究責任後，戴男還嗆聲「灑了點番茄醬的文是在暗示我涉及恐嚇？原來公布司法官的照片會涉及恐嚇？是類似這樣嗎？」41歲的林惠珠則從該粉專下載合成圖，加註「命債命還」四字後轉傳。檢警調於同月3日火速搜索約談兩人，以有勾串滅證與反覆實施同一犯罪之虞為由聲押禁見獲准。

去年8月25日起訴時，戴男被依恐嚇等罪嫌求刑7月、林女被依煽惑犯罪等罪嫌求刑6月，當天移審北院後，法官裁定兩人無保請回、限制住居。戴瑞甯出庭時聲稱，因憤慨彭振聲妻子墜樓身亡，才上網蒐集相關司法官大頭照製作合成圖，染血圖案代表彭妻的血，用來評論這起悲劇，並非想加害司法官。他為自己表達方式過激而認罪，並向受害司法官、社會大眾與家人道歉，請求判6月以下徒刑與緩刑。

林惠珠庭訊時自稱「很慚愧」一時情緒失當，轉貼造成恐慌，還讓父母為她奔波。她表示羈押期間自我反省，理解民主自由仍不可發表過激、甚至傷人言論，請求法官給予自新機會。辯護律師主張林女案發後主動到警局報到，請法官考量其悔意、願虛心彌補等犯後態度，給予輕判與緩刑。今天來聽判的戴瑞甯面對媒體，僅以「謝謝關心」回應。

