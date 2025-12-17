【論壇中心／綜合報導】台北地院本週召開京華城弊案言詞辯論庭，檢察官昨（16）日表示，因查辦貪汙案才從檔案夾內「財務」欄找證據，依照檔案中的內容足以百分之百確認檔案由柯製作，而對於「小沈1500」，沈未提出支出憑證，柯沒有要說明、也不聲請調查有利證據，無論用途與目的，市長都不能收錢，且根據蔡壁如等人的證詞，證明USB硬碟檔案是柯文哲自己製作的，具證據能力且能證明柯文哲收賄。

資深媒體人王瑞德今日在《頭家來開講》節目中表示，憑他快40年的經驗，看法官的態度就知道這個官司輸還是贏，他預測「柯文哲一定會被判刑」，只是刑期的多寡而已，王瑞德指出，三個法官裁定柯文哲收押快一年，最後7000萬交保還要戴電子腳鐐，因此從法官的態度就知道，柯文哲涉案情節重大，法官已經有了心證，而對於檢察官求刑28年半，王瑞德認為不會判到滿，「個人認為是10年左右」，這是就法官實務上來推論，至於最後法官要怎麼判，那就等最後判決出來就知道。

言詞辯論今（17）日進入第3天，柯文哲的律師團針對收賄、圖利罪嫌的部分續行答辯，鄭深元主張檢方無法證明柯、沈二人是圖利共犯，「小沈 1500」是「騙票」取得、拼湊的證據，更指柯文哲給彭振聲的便利貼是僅希望程序順暢，並非要求給予容積，還建請合議庭告發偵查檢察官林俊言涉嫌偽造文書、高雄市副市長林欽榮涉嫌偽證。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：京華城案大辯論！媒體人預言柯文哲「這結局」

