京華城案大辯論 柯文哲律師建請法院告發林俊言、林欽榮 沈慶京爆哭
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
民眾黨前主席柯文哲被控京華城土地違法容積獎勵等案，台北地院今（17）續行辯論程序，柯文哲的辯護律師鄭深元批檢方使用拼湊、推論證據，目的是為了摧毀柯文哲的人格，順便摧毀了好幾位優秀的公務人員，建請法院告發偵查檢察官林俊言偽造文書罪、告發高雄市副市長林欽榮涉偽證罪。威京集團主席沈慶京辯論時指控偵查檢察官林俊言教唆他「咬」柯，並提及已逝的父親，以及60年老友來訪，當庭爆哭。
今天的辯論程序，柯文哲改變策略，由辯護律師主打，柯本人則未曾發言。鄭深元表示，檢方以柯文哲在便利貼上下指示「彭副：京華城對容積率已經死心了，希望行政流程加速」論柯圖利罪，但柯只是希望案子早日完成，所以用便利貼批「怎麼做都好，快就好，不如大家當面確認，已花2個月」則是對2個月公往返7次不滿，其中看不出柯有任何指示，送公展是都委會前的程序，柯批示並沒產生圖利效果。
至於109年2月20日柯文哲與沈慶京在北市長室會面一事，鄭深元說，2人都說記憶不清，但有可能是談之後延壽國宅的開工典禮，210萬元政治獻金是威京集團捐給民眾黨沒有私用，況且柯文哲也不知情，210萬元不是賄絡，況且檢方指稱柯文哲圖利沈慶京20％容積獎勵，換算121億元，但210萬元如果是賄款不合比例，如果用圓餅圖畫出比例，那一條0.017的線，連看都看不見，且雙方也沒有對價關係。
鄭深元指出，檢方以工作簿Excel檔證明柯收沈1500萬元，但證據是拼湊的，工作簿不如病歷、銀行單據，會充滿錯誤，檢方指柯111年10月19日到11月1日間的「某時」收賄，期間，柯、沈行程重疊的只有動土典禮柯去剪綵，還在開工典禮上交賄款，但市長行程維安嚴密，不可能作現金交付。
律師蕭奕弘指出，檢察官在準備程序表示本案是違法準用都更條例，因此認定圖利，但隨台北市前副市長林欽榮、都委會前執行秘書邵琇珮等人作證後，檢方卻不斷擴張違背法令的範圍，建請合議庭將範圍限制在違法準用都更條例。
蕭奕弘說，偵查檢察官偵訊時暗示公務員，不要做余文、李述德、要供出其他人，多次不當誘導且未記載有利被告的證述，讓偵查筆錄不值得被信任。證人在偵查中的證詞是被檢察官形塑、引導，應該以證人在審理中的證述為準，包括邵琇珮稱容獎法令依據就是計畫書、彭振聲說合法才會核章、胡芳瓊更指京華城案程序絕對合法，內容則要交由並尊重委員審議。
下午的庭訊則是沈慶京辯論，沈慶京滔滔不絕路陳述2個多小時，從已逝的父親到60年老友來訪，到感覺受委屈死後骨灰要撒在何處等，甚至當庭爆哭，經審判長提醒離題，要沈回到辯論主軸。
沈慶京說，他購買土地時捐了2400坪地換得比照商三特的560%容積，40歲第一次買地就碰到這個問題，120284平方公尺允建樓地板面積如果沒有「一次性保障」，大家會願意捐土地嗎？他沒有理由要被柯文哲圖利，但一路走來卻遭受39年來的「行政霸凌」與權益被沒收。
沈慶京說，京華城被霸凌39年，被強迫捐地、被沒收120284平方公尺的樓地板面積，他不懂檢察官如何操作，反正一天到晚都針對京華城，無論如何都要收押他。
沈慶京說，檢方前2天論告提到Excel帳冊，這就是沒有直接證據，不能隨便講講就賴他行賄，還稱他在動土典禮給柯文哲1500萬元，1500萬是什麼概念？是一個大箱子的概念，「那麼多攝影機對著柯，我怎麼有辦法給1500萬？」
反倒是台北市前副市長林欽榮透過台大教授蔡茂寅索賄關說不成即惡意報復。沈慶京說，京華城向市府陳情，林欽榮連續詐騙柯文哲，但他請林俊言去查辦林俊榮，林俊言不查竟還要傳喚林欽榮作證；沈慶京說，市府前都發局長林洲民下任後，有次他請林洲民吃便飯，林洲民告訴他「副市長交代、不能不做」，畫面歷歷在目。
沈慶京不平的說，林俊言偵訊他時，他和林說，假如說他有點成就，應是贊助老兵返鄉、金援「八千里路雲和月」節目，造成很多人方便。但林俊言回「這些都是你們中國人的想法」；林俊言叫他「咬」柯文哲，但他從小到大沒做過沒良心的事，於是指林俊言是強盜、比明朝「錦衣衛」還惡劣。
