京華城案定明年326宣判、審判長要求柯文哲等人須到庭！黃帝穎分析：柯面臨三大不利法律因素

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城弊案，歷經8日全天候辯論，昨（24）日正式終結，合議庭訂於明年3月26日下午宣判，諭知柯文哲、沈慶京、應曉薇當天應到庭聽判，否則將拘提。律師黃帝穎分析，貪污屬於重罪案件，法院要求被告於宣判日到庭，顯示案件存在強制處分的高度風險，「從目前審理結果觀察，柯文哲至少面臨三大可預見的不利法律因素。」

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

法院歷經兩週言詞辯論期日後，定3月26日下午2時30分宣判；審判長庭末依刑事訴訟法諭知柯文哲、沈慶京、應曉薇宣判當天均應到庭，若不到庭得命拘提。對此，柯文哲、沈慶京認為「法官決定就好」，應曉薇也無意見。

黃帝穎分析，貪污屬於重罪案件，且本案由重金庭審理，法院要求被告於宣判日到庭，本身即顯示案件存在強制處分的高度風險。他認為，從目前審理結果觀察，柯文哲至少面臨三大可預見的不利法律因素。

黃帝穎指出，第一，朱亞虎已認罪行賄、彭振聲亦認罪圖利，兩名關鍵人物的貪瀆證詞，對檢方指控形成高度支撐；第二，京華城案相關金流與行政流程，至今仍未獲得合理且一致的說明；第三，綽號「橘子」的重要關係人潛逃未歸，法院在評估是否採取強制處分時，勢必將此視為重要風險因素之一。

黃帝穎也就庭訊內容進行補充，檢方審理中，針對朱亞虎涉行賄部分詰問沈慶京，並出示台北市政府政風處所保存的「京華城改建設計示意圖」，圖上附有柯文哲親筆黃色便條紙，內容指示「只希望行政流程加速」。儘管柯文哲當庭質疑稱政治偵防，但在審判長詢問是否為其親筆時，他僅低聲回應「應該像」，其律師提出的異議亦遭駁回。

黃帝穎表示，檢方也提出柯文哲於2023年11月傳給黃珊珊的訊息，內容提及「威京小沈已給過」。雖然辯方對此主張，證人不得就未親身經歷事項作答，但審判長認定該訊息與沈慶京本人高度相關，仍命其答覆，駁回異議。

黃帝穎接續說明金流部分，檢方聚焦沈慶京於2020年3月，以7名員工名義捐款民眾黨共210萬元。沈慶京起初辯稱，是因民眾黨剛成立而捐款，但檢方提示其偵查筆錄後，顯示他曾供稱捐款動機，與柯文哲願意將容積率由392％恢復至560％有關；即便沈在庭上多次改口，卻始終未能合理說明捐款動機與金流來源。

至於彭振聲證詞，黃帝穎表示，彭證稱「便當會」後，柯文哲曾下紙條詢問結論，而都發局相關說帖早已載明「可能涉及圖利問題」，京華城案最終亦由柯文哲親自決行，「相關證詞均證明，柯文哲明知存在圖利的前提下，仍要求加速行政流程並拍板定案，對其涉共犯圖利的法律風險，已形成直接而明確的衝擊。」

