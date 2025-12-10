京華城案宣判後公播 柯文哲提抗告主張法庭直播

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積、侵占政治獻金等案，即將於明天起提示證據，下週一起進行言詞辯論，柯文哲日前聲請辯論、宣判程序「全程直播」，北院合議庭本月2日裁定於「宣判後5日內」在司法院官網「公開播送」辯論、宣判的全程錄音及錄影；柯文哲不服，主張應同步直播，今天正式向北院提出抗告。

北院表示，北院收費處今天已經收到柯文哲委請律師辦理抗告程序的遞狀及規費。由於明天就將進行提示證據程序，院方收狀後會將案卷影本移送高院審理，抗告不影響提示程序。

柯文哲與其律師團認為，全案證人已全部公開交互詰問完畢，12月15日起的言詞辯論、裁判宣示亦屬公開程序，直播並不會有導致當事人「外洩隱私致難以回復的損害」的風險，因而提出抗告，請求於辯論、宣判時准予同步直播，而非延至宣判後才公開辯論、宣判的法庭錄影。

京華城容積等弊案，排定12月11日、12日進行提示證據，15日至19日、22日至24日連續辯論8天，25日為國定假日不開庭，26日為預備庭供彈性運用。

北院合議庭裁准15日至24日的辯論程序，及預計明年2月或3月的宣判庭全程錄影，於宣判後5日內公開播送。

柯文哲的律團於聲請時主張，司法院所定的「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」第12條第1項規定，「公開播送之言詞辯論錄音、錄影，應於該案件裁判宣示或公告後播出」的規定，已僭越修正後法院組織法的立法意旨，不具效力，主張應該「即時直播」。

但合議庭認為，這項規定是為了避免即時直播對當事人權益可能造成難以回復的損害，也可能影響審判公平性，採宣判後公開播送，則可適當以變聲、變像或去識別化處理，且「法庭錄音錄影公開播送實施辧法」已明定應公開播送的最遲時限為裁判後5日內。合議庭因此裁定於宣判後5天內公開播送。

