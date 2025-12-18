京華城案宣判日期出爐 柯文哲是否重判預計明年3月26日揭曉

民眾黨前主席柯文哲是否遭判28年6月，預計明年3月26日宣判。（鏡報鄒保祥）

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積及政治獻金等弊案，今（18日）進入關鍵程序。由於同案被告京華城財務經理張志澄下午3時許已率先辯論終結，法院訂明年3月26日下午2點30分宣判。若後續程序無其他變數，尚未辯論終結的柯文哲、沈慶京及應曉薇等其餘10被告，也可望於同日一併宣判，屆時柯文哲是否遭判檢方求刑的28年6月，結果即可揭曉。

柯文哲已於16日下午針對京華城貪污案進行最後答辯，否認不法，柯文哲表示「京華城案看起來怪怪的」，批政治把司法當工具，柯文哲強調「如果我執政，手不會伸進司法」至於「小沈1500」，柯文哲僅說檢察官指他收錢的某時地兜不起來，批檢方故事編不出來，但對於有無收到沈慶京1,500萬元，柯文哲仍未清楚說明，柯文哲的量刑及涉政治獻金部分尚未辯論，因此尚未訂出宣判期日，因同案被告張志澄已辯結並訂宣判期日，預計全案會在明年3月26日宣判。

廣告 廣告

全案由12月11日起，進行最終辯論程序，京華城部分，雙方針對京華城20%容積獎勵是否合法？柯文哲等被告是否明知違法？柯文哲等被告是否涉收賄？3大主要爭點進行攻防，政治獻金弊案部分，則預計在12月22日進行論告及辯論，並全程錄音錄影後於宣判5日內播出。

在京華城獎勵容積是否違法部分，檢察官認定，柯文哲對都市更新相關法令具備高度專業認知。柯文哲在擔任市長期間，曾多次公開談論都市更新政策，並親自出席相關論壇與簡報。從卷證資料、幕僚簽呈內容及證人供述可見，京華城案自始即不符合都市更新適用要件，相關市府內部單位也曾表達疑義，提醒涉圖利，但柯文哲等共犯仍在多個關鍵節點指示推動，如柯文哲於2020年3月10日市府便當會裁示，將尚未正式送件的京華城陳情案提送委會研議，後續又核決相關簽呈、公展及都審程序，檢察官認為，柯等被告這些行為顯見明知違法而持續護航京華城案。

京華城案第2個爭點在於京華城最終取得20%獎勵容積是否合法。檢察官認定，京華城土地原先經台北市政府核定容積率為560%，並已刪除12萬平方公尺的允建樓地板面積；該認定不僅完成市府程序，也歷經訴願及行政訴訟程序，未出現可推翻的事實或法令變更。然而在柯文哲與彭振聲等市府高層主導下，京華城案最終未依合法的土管條例(京華城須回饋7成獲利約63億元給市府)辦理，而是以準用都市更新相關規定的方式，讓不屬於都市更新的京華城換個方式取得高達20%容積獎勵，並順利核發建造執照。檢察官認為，這種方式實質上重新讓京華城取得原本已刪除的12萬餘平方公尺允建樓地板面積，柯文哲等被告涉圖利京華城逾121億元。

京華城案，第3個爭點則聚焦於柯文哲與市議員應曉薇是否涉及收賄。檢察官認定，柯文哲在京華城案推進期間，先後收受威京集團相關人士透過人頭捐款方式交付的210萬元款項，表面上以政治獻金名義捐款，但屬於賄款；其後建造執照核發後，柯文哲又另行收受1,500萬元現金賄款，構成違背職務收受賄賂罪。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

柯文哲案庭外喊阿北騙錢 庭內小沈被指遭押像畜生

柯文哲拉蔣萬安救援 沈慶京講古2小時遭打斷

怨柯文哲遭司法折磨1年 陳佩琪：會講到進棺材那一刻為止