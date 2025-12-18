社會中心／綜合報導

北院審理京華城案進入最後尾聲，前一天，威京集團主席沈慶京創了粉專，PO了開庭感想，引發討論，今天（18日）上午，他再度來北院開庭，被問到為何創粉專，沈慶京嘆了一口氣，說「人生無奈水長東」。另外柯文哲今天開庭，還有激動的粉絲，湊上去擁抱、捏臉。

柯文哲一身西裝筆挺走進北院，現場除了支持者，對街還有一名男子舉著"阿北騙錢"的旗幟來抗議。

現場還有支持者，擁抱柯文哲，還激動地捏一捏、搓一搓柯文哲的臉，現場其他人也大喊「阿北加油」。

語氣無奈的沈慶京，前一天創了粉絲專業，跌破大家眼鏡，第一篇貼文就說開庭感想，痛批「遲來的正義，不是正義」，說「北檢去年經過4個月偵查，傳訊241位證人，除了林欽榮之外沒有一個人說違法」，直指檢察官「沒證據就起訴」，還說「我們的心血和人生都毀在檢察官手裡，檢察官違法偵查，就不用負責嗎？」。18號開庭，沈慶京律師講到，都發局將人民陳情送研議，於法有據，也有前例可循，再次調北市府公務員都認為這是合法的。沈慶京和柯文哲維持無罪答辯，挺柯的精神科名醫沈政男就這麼預言。





京華城案審理倒數！ 支持者衝上去抱柯、瘋狂捏臉

京華城案審理倒數（圖／民視新聞）









認為柯文哲的收賄罪一定無罪，圖利罪很有機會無罪，一審總刑度會在十年以下，律師怎麼看？

究竟法官怎麼認定，就等後續結果。





