京華城案審理近尾聲 醫預言「柯文哲最後刑期」：看法官要不要承擔歷史罵名

台北地院近日審理前民眾黨主席柯文哲京華城案，進入檢辯雙方互相答辯環節，檢察官緊咬柯文哲明知圖利仍放行京華城、收下沈慶京1500萬元，柯文哲則反稱檢察官用搜索編故事，欲加之罪何患無辭。對此，精神科醫師沈政男直言，柯文哲的收賄罪一定無罪，圖利罪則是很有機會無罪，一審總刑度會在10年以下。

沈政男在臉書發文表示，如果這兩天有法庭直播，是不是大家就可百分百知道檢察官講些什麼？為什麼不直播？以圖利罪在京華城案來說，重點在2個層次，就是柯文哲有沒有「違法」跟有沒有「明知」。

廣告 廣告

沈政男指出，以「有沒有違法」來說，司法進行一年多，客觀的結論是公說公有理、婆說婆有理，如果法官被柯文哲說服了，認為沒有違法，那麼圖利罪這一條就會判無罪，但如果被檢察官說服，就會進到「明知」這一部分。

沈政男直言，「這其實是心理學了，應該找我這樣的心理學與腦科學專家來諮詢，但沒有，就是依據司法人員的常識來判斷。」如果找他，他會提議用紙筆測驗就可以協助判斷，例如把都市計畫法相關專業知識與法條，設計成題目，讓林欽榮這類認為違法的人答題，而如果答不完全，顯然就連他們也不知道哪裡違法，柯文哲更不能知道。

沈政男說，其實法庭直播的功能之一，就是幫忙法官判斷，柯文哲是不是能夠明知京華城案違法？如果直播以後，大眾根本都聽不懂，那麼柯文哲如何明知違法？不是知道違法，而是「明知」，要注意這個明字。

沈政男表示，他要提出一個沒人講過的說法，如果柯文哲明知違法而為之，為什麼監察院沒有彈劾他？監察院有糾正台北市政府，為什麼沒有彈劾台北市長？檢察官口口聲聲說監察院也認為台北市政府通過京華城案違法，這麼說來，監察院沒有彈劾柯文哲市長，也是認為他沒有明知而違法，是不是？

沈政男稱，至於收賄罪查了一年多，還是沒有查到賄款來龍去脈，就不用多提了，只能判無罪。其他還有侵占公益罪與背信罪，跟京華城案無關，接下來也會辯論，而如果圖利罪與收賄罪都無罪或者輕判，那麼侵占公益罪與背信罪就可能多少判一些，給社會大眾一個交代，這麼一來總刑度就不會超過10年。

​沈政男認為，從一開始，法官就願意讓柯文哲交保，但高院一嗆聲以後就縮回去來看，判10年以下總刑度的可能性最大。不管怎麼判，司法院犯下的阻擋直播的這一個嚴重錯誤，除非柯文哲判無罪，否則將會一直被提起與批判，一直到2028。​



沈政男說，「在賴清德走向民主獨裁的路上，最能阻擋他的就是柯文哲！農曆年前後這一判，關係台灣歷史發展多麼巨大？但台灣的法政體系就是交給地方法院的法官來幫大家決定百年禍福。從這一點來看，法官要判10年以上，除非願意承擔歷史罵名，然後判無罪，也會有另一種罵名，於是判10年以下最可能。」

更多風傳媒報導

