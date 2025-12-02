京華城案將展開言詞辯論 柯文哲：兵分54路搜索賴清德一定更精彩

民眾黨前主席柯文哲與妻子陳佩琪。翻攝陳佩琪臉書。



台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉入京華城及政治獻金案，至今已審理近一年，目前合議庭規劃12/11展開言詞辯論程序。柯妻子陳佩琪今（12/2）天在臉書發文，表示柯這幾天在看卷宗，以及當初檢方發動搜索的理由書，覺得十分離譜、詭異。她還透露，柯說檢方如果去搜索賴清德及其親朋好友的住處，「絕對比我們精彩許多。」

陳佩琪先表示，柯文哲近期每天在家唸書、寫作，三餐都由她負責，柯常責怪她一直煮，讓他一直吃，交保後後已經胖了兩公斤，而且體重還在持續增加中。

陳佩琪說，之前柯在看守所時，她去送菜得花上不少時間，有時候時間允許，就白天、晚上都送，偶爾在看所外和小草們一起靜坐。她表示，自己常仰頭看天上的月亮，當時心裡以為柯也會看到同一輪明月，後來才知道是24小時被關在裡頭，完全不見天日的。

陳佩琪接著說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到丈夫對去年830莫名其妙被搜索、被羈押一年的憤怒和不滿。

陳佩琪指出，這幾天陪柯坐在電腦桌前看卷宗，也找出當初檢方發動搜索的理由書，未來有機會就跟大家分享內容，「讓大家看看理由有多離譜、詭異，瞎掰和莫名其妙到什麼程度。」

陳佩琪表示，理由書上寫是兵分54路，搜索54個地方，有些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索，「原來我們法律還可以這樣？」她透露，柯說檢方如果去搜索賴清德及其親朋好友的住處，「絕對比我們精彩許多。」

最後，陳佩琪表示，針對搜索理由，她曾經問過檢察官姜長志，但對方說「 當然有理由啊，但不跟妳講」，現在她看到原文，往後陸續寫出來分享，「民進黨、你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天。」

