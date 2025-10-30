京華城案將辯論 勘驗偵訊錄影 柯文哲批司法變成政治工具
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
民眾黨前主席柯文哲被控涉及京華城及政治獻金案，台北地院經過密集的審理程序後，證人詰問程序即將結束，合議庭裁定，11月18日排定的民眾黨前財務長梁秀菊的詰問，若因病無法作證將取消庭期，12月11日起進入辯論程序；今（30）日庭訊勘驗檢察官林俊言偵訊前都發局長黃景茂的錄影後，柯文哲對此批評檢方脅迫、訊問從早到晚進行疲勞偵訊，讓司法變成政治工具。
京華城案自去年12月26日起訴後，北院保議庭安排密集庭期，勘驗過北市府關於京華城案的都委會第783次會議錄影檔案、便當會錄影檔案、柯住家搜出的A1-37硬碟等證據外，傳喚證人多達數十位，包括前北市副市長林欽榮、黃珊珊及彭振聲，本案被起訴的被告柯文哲等人，也已經都曾經出庭作證。詰問證人程序已近尾聲，將進入辯論程序。
由於柯文哲的律師鄭深元聲請勘驗這些偵訊時的錄影錄音內容，指控林俊言檢察官的時訊問黃景茂時涉不當訊問且有「刑事犯罪」。合議庭今天下午進行勘驗，偵查光碟的內容是去年9月13日於北檢偵查庭內林俊言偵訊黃景茂的記錄，黃先以證人接受調查，再轉被告偵訊，時間從當晚11時跨夜到翌日凌晨2時。
勘驗結束後柯文哲表示，勘驗影片對台灣社會公開後，明顯看到偵訊是檢察官對他柯文哲製造的，林俊言按照他的劇本要求黃景茂說出口；柯文哲說，他自己被偵訊十幾次，如從早上問到半夜「你叫我講什麼我也講出來了」。
柯文哲指出，偵訊中林俊言一直說「上面」喬好了，但是，京華城哪裡有公務員圖利？如果有圖利他會簽嗎？柯文哲說，這對公務員傷害太大，黃景茂看臉就知道是老實人，邵琇珮本來是很認真的公務員，但一整年就像行屍走肉；他被關一年無所謂，現在要開始思考如何善後？司法公信度如何恢復？這是法庭內的人要想的。柯文哲也感慨，檢方脅迫、訊問從早到晚進行疲勞偵訊，讓司法變成了政治工具。
鄭深元對偵訊錄影表示，林俊言偵訊黃景茂時，用錯誤的字眼誤導，黃已多次自稱沒有違法，筆錄仍記載黃自稱明知違法；此外，林俊言說黃景茂違法時，黃沈默或不理。鄭深元說，林俊言作的筆錄強行輾壓黃、且登載不實，本案有太多類似狀況，請審判長依職權對林俊言告發。
公訴檢察官則表示，黃景茂當時有說「奉交下」所以林俊言整理筆錄時，才會紀錄送研議是柯文哲奉交下，林當時偵訊的態度溫和，沒有任何問題，如果柯文哲律師認為有林俊言有指示偽造文書，可以去提告，因為這根本不會成立。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
快訊／北市五分埔火警！民宅3樓竄火舌 消防搶救中
台北市信義區五分埔商圈，今（30日）晚間7時20分許傳出火警，巷弄一處建築物3樓發生火警，火舌不斷從窗口竄出，場面驚悚。據悉，現場確認有明顯火勢，濃密黑煙直衝天際，遠在數條街外都能看見，消防局獲報也立刻出動救援，詳細起火原因還有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
京華城案 柯文哲出庭（1） (圖)
台北地方法院審理京華城案，30日再開審理庭，傳喚前台北市長柯文哲（前）出庭。中央社 ・ 1 天前
柯文哲控筆錄不實遭打臉 當庭稱想恢復司法信任
台北地院審理柯文哲弊案近尾聲，柯文哲與律師主張前都發局長黃景茂去年應訊時時筆錄不實，法官今（30日）勘驗去年9月黃景茂提及「明知京華城案違法還奉交下送研議」的偵訊光碟，審判長看完後說「黃景茂逐行逐字手指筆錄閱讀」，並未認定不實，檢察官則指黃景茂當時花了20分鐘看筆錄後簽名確認，並無不實，打臉柯文哲及黃景茂，柯文哲最後表示，這案子是為他製造出來的，自己選過總統，被關1年就算了，他現在想的如何恢復司法的信任。身陷黨狗駭媒風爆的黃國昌今未到庭旁聽。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
花蓮吉安鄉疑自撞車禍 6人受困獲救送醫
（中央社記者張祈花蓮縣30日電）花蓮吉安鄉吉豐路三段發生車禍事故，一輛白色休旅車疑自撞導致車輛變形，車內6人受困，警消出動破壞機具救援，前座2名大人輕傷、後座4名小孩輕重傷，事故原因待警方釐清。中央社 ・ 19 小時前
柯文哲案勘驗黃景茂偵訊影片！律師請求告發檢察官筆錄不實 檢：告不成
台北地方法院30日開庭審理京華城弊案，因民眾黨前主席柯文哲聲請勘驗時任台北市都市發展局局長黃景茂的偵訊影片及譯文，北院傳喚黃景茂出庭。勘驗完畢，黃景茂強調，他多次說沒有違法，但檢察官仍指他明知違法仍將京華城案依柯文哲指示，送都委會研議。柯文哲的律師強調檢察官製作不實筆錄，請求法官於判決時予以告發，檢察官則認為沒有不正訊問或偽造文書問題，若辯方認為有，可以浪費司法資源去提告，反正根本告不成。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
天才琴手 (正式預告) | 電影預告
音樂勵志電影《天才琴手》（PRODIGIES）改編自法國天才鋼琴雙胞胎普萊納姊妹（Audrey & Diane Pleynet）的真實人生故事。該片罕見由法國父子檔導演菲迪里克波提（Frédéric Potier）、瓦倫汀波提（Valentin Potier）聯手執導，並邀請《艾蜜莉在巴黎》女星卡蜜兒拉扎（Camille Razat）、新銳演員梅蘭妮侯貝爾（Mélanie Robert）、喜劇男星馮克杜柏斯克（Franck Dubosc），以及凱薩獎影后伊莎貝卡蕾（Isabelle Carré）等飾演一家人，劇情激勵人心、音樂繞樑動聽，不僅獲法媒【費加洛報】（Le Figaro）盛讚是「一首歌頌堅韌的音樂讚歌」，台日混血歌姬一青窈，看完《天才琴手》更看得「感動到淚流滿面」，而日本雙胞胎演員歌手三倉茉奈，更極力大推是「所有懷抱夢想的人，必看！」。 《天才琴手》是由《貝禮一家》製作公司所拍攝的感人新作，劇情描述：雙胞胎姊妹克萊兒（卡蜜兒拉扎 飾）和珍妮（梅蘭妮侯貝爾 飾）感情甚篤，並在父親嚴格音樂教育下，鋼琴成為姊妹倆共同的愛好，並不負眾望進入的德國的一流音樂學校。然而命運卻跟她們開了一個殘酷的玩笑，姊妹竟陸續發現她們的雙手漸漸不聽使喚。面對身體的劇變與心靈的折磨，姊妹倆決定不放棄夢想，並用最獨特的演奏方式來超越自我…。 導演波提父子在熟讀普萊納姊妹所寫的上百頁日記後，一度想找真正的雙胞胎鋼琴家出演，遍尋不著下，最後海選了卡蜜兒拉札和梅蘭妮侯貝爾兩位新生代女星。卻意外發現本就是「閨蜜」的兩人，一個外放，一個內斂，就像光與影、默契好得不得了，比雙胞胎還向雙胞胎。劇組還特地請來鋼琴教練，為不會彈鋼琴的兩人，紮紮實實上了八個月的魔鬼課程，梅蘭妮還一度因為過度練習而得了肌腱炎。她讓疼痛入戲，竟呈現出最棒的戲劇效果。 《天才琴手》不只是關於鋼琴，更是一個關於人生、關於即使面對障礙也要追逐夢想的故事。這對姊妹不僅是一體，同時也是兩個獨立的個體。片中妹妹珍妮還一度代替姊姊克萊兒登台，但她們從不是彼此的複製，而是彼此的「雙翼」，人生一路攜手飛翔。有趣的是，父子聯手執導，在影壇前所未見。而由波提父子來執導普萊納姊妹鋼琴家的故事，這種「鏡像」的呼應，也在戲裡戲外都成為一絕。 上映日期：2025-11-14Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 1 天前
想不到吧！會飛空中攀岩場 31歲紅牛運動員完成2500公尺高空壯舉
來自斯洛維尼亞的攀岩運動員 Domen Škofic近日成功完成史上首次的空中攀岩「Red Bull Plane Climb」挑戰，他在奧地利 2,500公尺高空，以近100km/h時速，征服 Red Bull Blanix 滑翔機機翼機身下方，特別打造空中攀登路線，完成瘋狂冒險壯舉。太報 ・ 1 天前
川習會落幕 總統府：與美溝通順暢、保持密切聯繫
美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）在南韓釜山進行的雙方峰會，在持續約一個半小時後結束。總統府發言人郭雅慧表示，很樂見中美領袖交流跟溝通，台灣會跟美方持續來保持密切的聯繫，「我們彼此的溝通都是很順暢的」，未來也持續跟美國合作，共同致力來維護區域安全穩定繁榮。太報 ・ 18 小時前
泰總理與川普會面 盼談「更好的」貿易協議
（中央社記者李宗憲曼谷30日專電）泰國總理阿努廷正在韓國出席亞太經濟合作會議（APEC），昨晚與各國領袖共進晚餐後，與美國總統川普進行非正式會談，並表達希望能達成「更好的」貿易協議。另外，阿努廷此行也將與中國國家主席習近平討論出口大米協議。中央社 ・ 21 小時前
巴西實業家訪靜思精舍 永續能源交流共好
來自巴西的實業家瓦格納（Wagner Cunha Carvalho），是永續能源公司的創辦人兼執行長，在全巴西超過400個城市推動節水、節能與智慧監控方案，被譽為南美洲綠色轉型的典範。今天他和伴...大愛電視 ・ 20 小時前
川習會未談到台灣 總統府：台美溝通順暢、樂見美中領袖交流
「川習會」今天(30日)落幕，會中並未談及台灣議題。對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，對於美中領袖的會談，我方一直都有持續關注當中，樂見中美領袖交流與溝通，台美溝通也很順暢。 美國總統川普於韓國時間今天(30日)早上在釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會。川普會後表示，會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論。 總統府30日召開「國家氣候變遷對策委員會第五次委員會議」，總統府發言人郭雅慧晚間在會後記者會上，針對「川習會」未觸及台灣議題表示，對於美中領袖會談，我方一直都有持續關注當中，我方立場非常樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀，也樂見能夠降低各種單邊行為對區域所帶來的衝擊，持續所做的努力。 郭雅慧並說，一如過去所說，台灣會與美方持續保持密切聯繫，彼此溝通都很順暢，未來也會持續與美國合作，共同致力維護印太區域和台海的安全穩定及繁榮。中央廣播電台 ・ 17 小時前
威力彩第114087期頭獎槓龜
（中央社台北30日電）威力彩第114087期今晚開獎，第一區中獎號碼為17、21、24、20、13、14，第二區中獎號碼為02。派彩結果，頭獎、貳獎槓龜。中央社 ・ 17 小時前
台中市立圖書館等三個單位 簽署合作協議書
台中綠美圖將於12月13日盛大開館，成為全台首座圖書館與美術館共構的文化新地標！台中市立圖書館、台中市立美術館30日與台中市建築師公會，正式簽署合作協議書，攜手推動「建築知識共享」計畫，期望以綠美圖的開館為契機，開啟市民探索建築美學與城市文化的新篇章。中時財經即時 ・ 17 小時前
台中廚餘車加蓋「要問中央」 卓冠廷：盧市府解散好了！
論壇中心/綜合報導非洲豬瘟疫情持續延燒，台中市廚餘車的廚餘桶沒有加蓋、沿路潑灑惹議，今(30)日台中市議會質詢，議員追問「要不要加蓋？」，台中市環保局長陳宏益竟說要「發函請示中央」。讓民進黨市議員卓冠廷不禁直呼，「這種事都要請示中央，台中市解散算了」！台中廚餘桶「沒加蓋」，鳥類若接觸到非洲豬瘟病毒、就可能四處傳染，造成疫情擴散。而霧峰掩埋場廚餘「覆土」是否符合規定，台中市長環保局長陳宏益在不敵議員逼問下，坦言「之前沒有、因為第一時間車一直進來沒辦法」。卓冠廷在《台灣向前行》節目指出，現在各縣市都是受盧秀燕所害，憑什麼新北市、桃園市要編預算替盧秀燕擦爛攤子，所以他具體提案，幫所有受影響的新北豬農、豬商打集體訴訟，告台中市團隊。卓冠廷進一步指出，中央要求「50公分廚餘覆土30公分」，是為了不讓野生動物接觸，變成傳染媒介，但環保局長至今才肯承認沒有照規定實施，倘若過程中已經傳染出去，「誰要負責」？卓冠廷強調，各縣市本來都沒有豬瘟的可能性，卻因盧秀燕領軍的台中管制欠佳，才進而導致全台豬農、豬商的受到影響。原文出處：向前行(影)／台中廚餘車加蓋「要問中央」 卓冠廷：盧市府解散好了！ 更多民視新聞報導野豬讓歐洲陷「非洲豬瘟輪迴」？專家曝「燕圾湖」危機！盧媽顧面子不管庶民？黃守達曝「１事」竟要加價6千元！極端氣候成「新常態」 賴清德拚明年發布2050年循環經濟路徑圖民視影音 ・ 17 小時前
連晨翔親揭婚禮進度！下秒自招「口誤」狂求饒：我講錯話了
胡宇威、連晨翔、李玲葦、姚以緹、徐鈞浩30日出席新戲《就算一個人也可以好好的吃飯2》首映記者會，連晨翔飾演個性灑脫又帶點玩世不恭的帥哥作家「葛利路」，自曝在劇中「男女通吃」，連胡宇威都成了他的獵豔對象，他笑說：「因為宇威哥看起來就是脾氣很好、很溫柔的暖男大哥哥，所以我飾演的葛利路就特別愛逗他。看到他被我弄得有點無奈的反應，我反而更開心！」中時新聞網 ・ 18 小時前
柯文哲律師控黃景茂偵訊筆錄不實 檢：沒有偽造文書
（中央社記者林長順台北30日電）北院審理京華城案，今天勘驗黃景茂偵訊光碟。柯文哲辯護人認為偵查檢察官筆錄登載不實，請法官告發。公訴檢察官說，黃景茂閱覽後也在筆錄上簽名，根本沒有偽造文書。中央社 ・ 18 小時前
終極戰士：殺戮星球 (演員催票篇) | 電影預告
二十世紀影業科幻驚悚年度鉅作《終極戰士：殺戮星球》經典IP「終極戰士」回歸大銀幕，這回卻前所未有地從掠奪者淪為獵物，也首度從以往人類主角轉換成他的視角，身置殘酷的宇宙壯闊獵場 ，他唯有背「血」一戰才能生存！連場動作與視覺特效也全面升級，絕對也會令驚悚動作片迷大呼過癮！ 本片亦為銀幕科幻驚悚動作傳奇《終極戰士》面世將屆40年來的最新篇章，要能夠「身歷其痛」地體驗超快感史詩冒險，勢必親眼在大銀幕上見證！ 上映日期：2025-11-06Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 23 小時前
京華城案 柯文哲出庭（2） (圖)
台北地方法院審理京華城案，30日再開審理庭，傳喚前台北市長柯文哲（前中），柯文哲抵達時向支持者揮手致意。中央社 ・ 1 天前
採訪側記／從會面細節到談話內容 川習力求和諧
眾所矚目的川習會在南韓釜山歷經一百分鐘後落幕，川普以破表成績高度評價這場會談，宣布美中即將達成貿易協議，中國大陸商務部隨...聯合新聞網 ・ 9 小時前
美到屏息！全球首隻「白變猞猁」現蹤西班牙 全身雪白宛如神話精靈
西班牙南部哈恩省（Jaén）山區近日出現震撼全球的野生動物奇觀，有一隻毛色白皙如雪、神秘高貴的「白變伊比利亞猞猁」（Leucistic Iberian lynx）被攝影師捕捉入鏡，這不僅是西班牙史上首度出現白變猞猁，更是全球首次正式被科學界確認的里程碑。太報 ・ 23 小時前