京華城案將辯論 勘驗偵訊錄影 柯文哲批司法變成政治工具

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

民眾黨前主席柯文哲被控涉及京華城及政治獻金案，台北地院經過密集的審理程序後，證人詰問程序即將結束，合議庭裁定，11月18日排定的民眾黨前財務長梁秀菊的詰問，若因病無法作證將取消庭期，12月11日起進入辯論程序；今（30）日庭訊勘驗檢察官林俊言偵訊前都發局長黃景茂的錄影後，柯文哲對此批評檢方脅迫、訊問從早到晚進行疲勞偵訊，讓司法變成政治工具。

京華城案自去年12月26日起訴後，北院保議庭安排密集庭期，勘驗過北市府關於京華城案的都委會第783次會議錄影檔案、便當會錄影檔案、柯住家搜出的A1-37硬碟等證據外，傳喚證人多達數十位，包括前北市副市長林欽榮、黃珊珊及彭振聲，本案被起訴的被告柯文哲等人，也已經都曾經出庭作證。詰問證人程序已近尾聲，將進入辯論程序。

由於柯文哲的律師鄭深元聲請勘驗這些偵訊時的錄影錄音內容，指控林俊言檢察官的時訊問黃景茂時涉不當訊問且有「刑事犯罪」。合議庭今天下午進行勘驗，偵查光碟的內容是去年9月13日於北檢偵查庭內林俊言偵訊黃景茂的記錄，黃先以證人接受調查，再轉被告偵訊，時間從當晚11時跨夜到翌日凌晨2時。

勘驗結束後柯文哲表示，勘驗影片對台灣社會公開後，明顯看到偵訊是檢察官對他柯文哲製造的，林俊言按照他的劇本要求黃景茂說出口；柯文哲說，他自己被偵訊十幾次，如從早上問到半夜「你叫我講什麼我也講出來了」。

柯文哲指出，偵訊中林俊言一直說「上面」喬好了，但是，京華城哪裡有公務員圖利？如果有圖利他會簽嗎？柯文哲說，這對公務員傷害太大，黃景茂看臉就知道是老實人，邵琇珮本來是很認真的公務員，但一整年就像行屍走肉；他被關一年無所謂，現在要開始思考如何善後？司法公信度如何恢復？這是法庭內的人要想的。柯文哲也感慨，檢方脅迫、訊問從早到晚進行疲勞偵訊，讓司法變成了政治工具。

鄭深元對偵訊錄影表示，林俊言偵訊黃景茂時，用錯誤的字眼誤導，黃已多次自稱沒有違法，筆錄仍記載黃自稱明知違法；此外，林俊言說黃景茂違法時，黃沈默或不理。鄭深元說，林俊言作的筆錄強行輾壓黃、且登載不實，本案有太多類似狀況，請審判長依職權對林俊言告發。

公訴檢察官則表示，黃景茂當時有說「奉交下」所以林俊言整理筆錄時，才會紀錄送研議是柯文哲奉交下，林當時偵訊的態度溫和，沒有任何問題，如果柯文哲律師認為有林俊言有指示偽造文書，可以去提告，因為這根本不會成立。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

