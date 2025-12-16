京華城案弊案言詞辯論！ 檢引用柯名言：用刀叉吃人肉

社會中心／綜合報導

台北地方法院審理柯文哲等人，涉及京華城容積等弊案，（16日）上午繼續開辯論庭，由檢察官續行前一天還沒完成的論告，下午由柯文哲、沈慶京等5名涉行收賄罪的被告，開始為期2天半的答辯。柯文哲在庭上，再次強調「不知容積率是多少」，檢方則說，柯文哲可能選要花很多錢，才會戴上魔戒。

前民眾黨主席柯文哲vs.記者：「主席昨天檢察官說的，有沒有什麼想回應。」

被問到檢察官的論告內容，前民眾黨主席柯文哲只對著鏡頭笑了一下，就走上法庭，反倒是沈慶京有很多話想講。

威京集團主席沈慶京vs.記者：「睡得不好，公正好像跟老百姓越來越遙遠。」

京華城案進入審判尾聲，威京集團主席沈慶京坦言自己都沒有睡好，京華城案圍繞在這兩人之間，有著千絲萬縷的對價關係。





檢察官直指，帳冊上這麼一大筆的數字怎麼可能忘了，或許騙得過支持者，但騙不了自己，不需要自欺欺人。小結時，還引用柯文哲的名言「用刀叉吃人肉」、因為清、所以白」，反指柯文哲「因為貪、所以污」，說柯文哲相信本來是清廉的，但可能選舉要花很多錢，戴上魔戒後就回不去了。

民眾黨主席黃國昌：「當初搜索票是怎麼請出來的，就是依照監察院的糾正報告，包括本案的偵辦，就是從監察院的那個糾正報告出來，而做那個糾正報告的人，就是過去在台北市府任職的時候，有跟柯文哲結仇。」

輪到柯文哲，他說律師告訴他會被查辦，是因為檢察官有「行政優勢」，並質疑「北檢後面是否有人在指揮？」痛批檢方查扣手機電腦編故事；強調自己「根本不知容積率是多少」，但案子送研議他知道，只是沒參與過程，對於檢方硬說他有手寫「便利貼」介入，他澄清是自己很勤勞「便利貼只是一種叮嚀」，直指京華城案根本沒有列管，只是因為議員一直抱怨才列會議紀錄。





律師余韋德：「如果柯文哲想要試圖對於，所謂小沈1500提出辯解，但又無法提出相關證明，來佐證他的說法時，這個時候也不會影響，法官對於整個案子的看法。」

轟動台灣政壇的弊案，離真相越來越清晰，就看法槌最終敲向哪一邊。





