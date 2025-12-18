京華城案張志澄部分辯論終結 訂115年3月26日宣判

（中央社記者林長順台北18日電）北院審理京華城及政治獻金案，今天繼續進行言詞辯論。審判長下午諭知威京集團財務經理張志澄涉案部分辯論終結，訂於明年3月26日下午2時宣判。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院自15日起進行言詞辯論程序，公訴檢察官於15日全日、16日上午就京華城案涉圖利、行、收賄部分進行論告，柯文哲及辯護人於16日下午、17日上午答辯；沈慶京昨天下午完成答辯，沈慶京律師今天接續答辯，下午由張志澄及辯護人答辯。

審判長下午諭知張志澄涉案部分辯論終結，將在明年3月26日下午2時宣判。

法界人士表示，審判長雖然未說明，明年3月26日是否為全案的宣示判決日期，但單獨針對1名被告宣判的可能性不高，其餘被告在辯論終結後，應該會在同一天宣判。（編輯：方沛清）1141218