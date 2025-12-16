京華城案明日續戰！柯文哲酸檢察官：花兩天講故事 被問「高虹安」笑了

柯文哲今日親自上陣砲打檢方40分鐘，庭後受訪時更揶揄檢察官「花兩天講故事」。廖瑞祥攝



台北地院審理京華城案，檢方第一輪論告結束，下午由柯文哲和辯護律師答辯，由於時間不夠，合議庭安排到明日早上開庭續戰。柯文哲庭後受訪時表示，檢方利用搜索扣押，在他的手機裡串聯找資料，但法庭上講事實、講證據，大酸檢察官「何必花兩天講一個故事，講完也不能證明什麼。」記者追問「高虹安無罪會對自己比較有信心嗎？」他輕輕笑了一聲，沒有回應。

京華城案連續8天開庭言詞辯論，今（12/16）日上午由檢方續行論告。蒞庭主任檢察官林俊廷指出，「工作簿」是由柯文哲親自製作、填寫，其中記載「小沈-1500」則是沈慶京行賄柯文哲的1500萬元，與京華城案存在對價關係。林俊廷也主張，柯文哲當時告知總統競選總部總幹事黃珊珊，「威京小沈，已給過」，指的就是威京集團主席沈慶京已經給過錢，批評他被問及此事竟推稱不知情。

下午由柯文哲發言結束，便由辯護律師鄭深元接棒答辯。鄭深元指出，本案偵辦過程有諸多缺失和疑點，包含檢方到現在都沒辦法解釋清楚，北市府政風處是如何取得柯文哲私人行事曆、便利貼和柯市長室錄音，認為政風處對柯文哲進行政治偵防，相關證據不應使用，否則等同讓「人二室」復辟。

柯文哲委任律師鄭深元質疑，北市府政風處取得行事曆的來源不明。資料照。廖瑞祥攝

鄭深元也表示，監察院糾正京華城案，宣稱京華城公司申請容積獎勵於法無據，但本案不僅監察委員自動調查的原因不明，監委連京華城土地使用分區是「商三（特）」而非「商三」，不適用「商三」基準容積率都不清楚，調查過程可謂有重大瑕疵。

柯文哲也被控授意時任副市長彭振聲，在主持都委會討論京華城案時，無視委員反對意見，執意決議通過違法容獎申請案。對此，鄭深元指出，會議本來就不是一言堂，會有來有往，最初各委員可能有不同意見，但最後收斂取得共識。他也點出，檢方在起訴書列出委員薛昭信的反對意見，但他當初是誤會取得容獎後的容積仍不能超過基準容積，經過邵琇珮解釋已經釋疑。

不過有關圖利部分答辯，時間不夠鄭深元講完，合議庭安排明日上午繼續進行，等到柯文哲這組辯論完，就會淪到沈慶京和其辯護律師答辯。

今日時間不夠柯文哲和辯護律師答辯完，合議庭安排明日上午續戰。廖瑞祥攝

