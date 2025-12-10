京華城案明起大辯論！柯文哲打頭陣迎戰北檢 想看阿北優先挑「這幾天」

京華城案明天開始進行言詞辯論，柯文哲將打頭陣擔任第一棒。資料照。廖瑞祥攝



前台北市長柯文哲涉入京華城案及政治獻金案，台北地院12/11至12/24將「馬拉松式」連續開庭進行言詞辯論。合議庭安排12/11、12/12進行證據提示，屆時所有被告都要到庭。接著被告將被分成三組，柯文哲等5人坐鎮第一組，12/15起由檢方論告最多1天半時間，再由5名被告辯論最多半天時間，柯文哲最快在12/18辯論結束以後，就不會再到北院開庭。

檢方指控，柯文哲涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，指示北市府官員放水京華城案，讓京華城公司違法取得容積獎勵。他也涉嫌指示親信李文宗及其妹妹李文娟，成立木可公司、眾望基金會，作為他私自挪用政治獻金的「小金庫」，透過肖像權授權、販賣募款小物、舉辦KP SHOW演唱會等方式，侵占自己及民眾黨政治獻金，並且挪用基金會款項，用以支付他總統競選總部的員工薪水。

台北地檢署去年12月起訴柯文哲，全案移審台北地院，柯文哲一路採取無罪答辯。5月進入審理程序，合議庭耗時半年，陸續傳喚近40名證人出庭作證（包含同案被告），並接受檢辯交互詰問。合議庭目前規劃，全案將自12/11起展開言詞辯論程序，頭兩天（12/11、12/12）進行證據提示，12/15起至12/24（扣除例假日）則會連續開庭言詞辯論。

合議庭將本案11名被告分成三組，第一組依序是柯文哲、沈慶京、張志澄、吳順民、應曉薇。據了解，理由是這5人都涉及京華城案圖利及行、收賄犯行。由於柯文哲另也涉及政治獻金案，因此輪到他辯論時，必須對此一併提出抗辯。

第一組辯論依序是柯文哲、威京集團主席沈慶京（左上）、威京財務部經理張志澄（左下）、應曉薇「顧問」吳順民（右上）、台北市議員應曉薇（右下）。太報整理

12/15起，檢方會先對第一組被告進行論告，時間最多1天半，柯文哲等5人和辯護律師也會各自陳述意見，每名被告加律師最多有半天時間，第一組辯論預計於12/18結束。因此根據合議庭安排，坐鎮第一組第一棒的柯文哲，最有可能在12/16開始個人答辯，並且在當天對本案作完最後陳述。

12/19起接棒的第二組依序是彭振聲、邵琇珮、黃景茂，這組涉及京華城案圖利罪，但不涉及行、收賄部分。最後於12/22接棒的第三組人馬則依序是李文宗、李文娟、端木正，三人都涉及政治獻金案與民眾黨帳目。最後12/23、12/24則進行結辯。

第二組辯論依序是前台北市副市長彭振聲（左）、前都發局總工程司邵琇珮（中）、前都發局長黃景茂（右）。太報整理

據了解，檢方對第二組、第三組被告最長都可以論告半天，每名被告含律師陳述的辯論時間最長也是半天。但合議庭希望兩組能分別在12/19、12/22就結束辯論，如此一來，就不須動用12/23、12/24的預備庭。

另外，由於鼎越開發公司、木可公關公司涉及本案犯罪所得沒收問題，也將於12/11、12/12或12/24到庭參與陳述意見。

第三組辯論依序是柯文哲親信李文宗（左）、李文宗妹妹李文娟（中）、會計師端木正（右）。太報整理

