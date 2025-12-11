京華城案最後辯論! 柯文哲.沈慶京提抗告喊"法庭直播"

社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導

前民眾黨主席柯文哲，涉入京華城弊案以及政治獻金案，相隔一個多月，今天（11日）起，一連10個工作天密集審理，一開庭，就針對是否要法庭公開播送討論，柯文哲以及沈慶京提出抗告，希望全程法庭直播，但端木正希望自己能有被遺忘權，不要公開播送，其餘被告對此則放棄抗告。

民眾黨支持者：「阿伯加油。」

身穿黑色西裝外套，招牌高腰褲，前民眾黨主席柯文哲，時隔一個多月，再次現身北院。

民眾黨支持者：「曉薇加油。」

台北市議員應曉薇，一下車就朝支持者90度鞠躬，跟女兒應佳妤手牽手一起進入。

記者vs.威京集團主席沈慶京：「現在身體比較好嗎？」





威京集團主席沈慶京，過去被羈押時，都是坐輪椅，一副身體虛弱的模樣，但如今卻可以站起來，氣色也好了很多，11號一早，北院再次針對京華城弊案以及政治獻金案開庭。

前民眾黨主席柯文哲：「今天是台灣司法史上重要的一天，這不僅關係到我個人，也關係到台北市的市政發展，更關係到台北市政府公務員的尊嚴。」

這回北院一連10個工作天，展開密集審理，一開庭審判長就詢問所有被告，是否要對法庭公開播送提出抗告，目前柯文哲、沈慶京提抗告，希望全程公開播送，但端木正希望有被遺忘權，不願意公開播送，其他人則放棄抗告。





前民眾黨主席柯文哲：「(法庭直播)可以向各個社會大眾，來公開說明，結果今天這個法庭直播，變成事後的紀錄片，我還是會在法庭上，為我自己的清白，為公務員的尊嚴，為台灣的社會的公平正義，奮戰到底。」

審判長表示，言詞辯論會公開播送，但進入到量刑辯論就不會再播送，柯文哲當庭反嗆，這樣是做半套，也說法庭直播是全台第一次，如果審判長同意戴口罩，那以後不想被看到，是不是能戴面具？審判長則說，戴面具不符合法統莊重而拒絕。

隨著案件密集審理，預計明年第一季宣判，真相也將水落石出。

原文出處：最後辯論！柯文哲要求法庭直播 喊奮戰嗆直播淪「事後紀錄片」

