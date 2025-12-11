京華城案最後陳述不公開播送 柯文哲質疑：怎會做半套？

民眾黨前主席柯文哲今赴北院出庭。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

台北地方法院今（11日）持續審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，今、明兩天進行提示證據程序，但對於辯論、宣判程序錄音錄影公開播送，審判長表示，不包括被告的最終陳述，柯文哲當場質疑，要就要、不要就不要，怎麼會做半套？

北院今起就京華城、政治獻金等案展開馬拉松式言詞辯論，今、明兩天先進行「提示證據」程序，審判長江俊彥一開始，就先針對法庭首例的法庭直播相關事宜，耗時逾1小時與檢、辯溝通與說明。

廣告 廣告

柯文哲聲請透過「法庭直播」，合議庭2日裁准宣判後5日公開播送，柯文哲、威京集團主席沈慶京提出抗告請求及時播放，會計師端木正提抗告則主張遺忘權，不公開他的影像或識別化處理，另檢方、其餘8位被告都捨棄抗告。

審判長說明，依法院組織法規定，科刑調查、量刑辯論、被告最後陳述等，不列公開播送的範圍，並表示鏡頭預計是從法官後方的位置往前拍攝，旁聽席民眾也會被拍進去，並建議若被告不想被拍到，可透過佩戴口罩等方式。

柯文哲發表意見直言，公開播送的錄音、錄影，卻沒最後陳述，要就要、不要就不要，怎麼會做半套？另既然法庭直播是第一次，一定會遇到很多問題，但若照審判長的說法，以後不想被看到的人，是否可以戴面具來開庭？

審判長指出，戴口罩是符合台灣一般可接受的情況，但戴面具的話恐不符法庭莊嚴的要求，所以戴口罩可以接受、戴其他面具不能接受。

柯文哲委任律師鄭深元則表示，關於量刑調查、辯論，同意不公開播送，但最後陳述階段，也是屬於言詞辯論一環，可能有子法踰越母法的情況。

沈慶京也說，他是工商界的人，這次因檢方政治理由才被捲入案件，就算未來被判無罪，但遲來的正義根本沒用，他贊成法庭直播，法庭狀況最起碼要讓全亞洲人民都看得到。

※Newtalk提醒您：

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳水扁爆：公賣局賭2千年大選連戰當選、搞烏龍出「翻盤酒」

不服法庭直播遭駁！柯文哲嗆：到底怕什麼？