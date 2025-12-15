京華城案最終辯論！檢方控知情圖利 柯文哲怒喊「亂說」遭制止

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭起訴求刑28年6個月，案件進入最終辯論階段，今（15）日上午檢方針對圖利部分進行論告，依據辯論順序柯文哲原沒有發言機會，但當聽到檢方提及他密會沈慶京時，仍忍不住當場喊出「亂說」，遭審判長出面制止。

前民眾黨主席柯文哲。（資料圖／中天新聞）

京華城案今天開庭，蒞庭檢察官廖彥鈞在論告中表示，2019年之前台北市政府幾乎從未同意京華城的要求，但沈慶京向柯文哲發牢騷之後就有所改變。廖彥鈞指出，對於2020年2月20日柯文哲見沈慶京到底談了什麼內容，柯文哲從未正面說明，但因為2月21日不公開晨會就要討論京華城案，柯文哲與沈慶京前一天相見必定討論京華城案，不可能聊沈慶京交女友或「五四三」。

廖彥鈞認為，柯文哲並非如他辯稱的「根本沒管本案」或沒有指示，柯文哲不但有指示，清楚京華城以細部計畫增設容積獎勵，目的是保住樓地板面積，是120284平方公尺的「變形」，也知道京華城案是唯一給市長決行的都市計畫案。檢方強調，京華城案確實有「加速行政流程」而且快了10倍，依據邵琇珮的證詞，南港輪胎案從2000年進都發局、2010年公告，中泰賓館案也花了十幾年時間，但京華城案只有一年多，相較之下快了10倍。

柯文哲遭檢方起訴28年半。（資料圖／中天新聞）

檢方提到柯文哲密會沈慶京且「明顯知情」時，坐在被告席的柯文哲忍不住當庭喊出「亂說、又在亂說」且音量還不小，檢察官表示不願陳述時遭打斷，並且也回應柯文哲他有自己的發言時間，審判長則是見到雙方即將開始論戰主動出面制止，要求柯文哲遵守訴訟程序。

