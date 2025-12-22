京華城案柯文哲到庭！男子再拿「阿北騙錢」旗幟畫面曝

即時中心／潘柏廷報導

民眾黨前主席柯文哲，在台北市長任內陷入京華城弊案，去年（2024）被台北地檢署起訴後，台北地院則於今年（2025）開始審理，目前進入言詞辯論階段，而柯文哲今（22）日上午則再度被傳喚開庭。只見柯文哲川著西裝外套進入北院，而旁邊的支持者「小草」不僅高喊「阿北加油」，甚至拿出多個自製應援版；不過上次一位拿著「阿北騙錢」旗幟的男子也到現場，相關畫面也隨之曝光。

柯文哲身為京華城弊案被告，今日上午前往台北地院準備開言詞辯論庭，只見柯文哲穿著黑色西裝外套、白色襯衫抵達北院時，現場獲得小草們的加油聲，而柯文哲也笑容滿面進入北院；只見支持者們拿著多個應援版寫下「柯文哲清清白白」、「我相信柯文哲」等字樣，甚至在柯文哲進入北院的當下仍出現「阿北加油」的歡呼聲。

民眾黨前主席柯文哲。（圖／民視新聞）

小草自製應援版。（圖／民視新聞）

值得注意的是，本月17日站在北院外頭拿拿著「阿北騙錢」旗幟的男子也到現場，不過他則是坐在北院對街上，也沒有像上次一樣與柯文哲支持者對嗆，相關畫面也隨之曝光。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

