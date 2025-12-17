京華城案柯文哲律師出招！要求法院告發副市長、檢察官

台北地方法院17日審理台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，柯文哲的辯護律師鄭深元在庭上答辯時，直指偵辦檢察官林俊言涉嫌竄改偵訊筆錄，證人林欽榮本案作證有不實陳述，建請合議庭依職權告發林俊言涉犯偽造文書罪嫌，以及證人林欽榮涉犯偽證罪嫌，以維護司法尊嚴。

柯文哲律師要求法院告發檢察官林俊言偽造文書罪（攝自中天新聞）

鄭深元律師在法庭上多次撻伐林俊言偵辦本案涉壓迫被告認罪，同案被告彭振聲證稱認罪是因林俊言說陳情轉研議就是圖利，彭不懂法律專業、當時又在押，同案被告邵琇珮也因偵訊時，被檢方當場施壓「不要想糊弄過去」，為求減刑、保住公務員資格而認罪。鄭深元強調，彭振聲雖維持認罪，但證稱主持都委會審議京華城提案當下，自認程序合法，邵琇珮是深受各級長官肯定的優秀專業公務員、勇於據理力爭，她開會被偷錄音顯示，一再要求京華城提案增加公益性與對價性，毫無圖利跡象，邵出庭也自認當年沒違法，2人認罪顯受檢方壓迫所致。

審理中勘驗同案被告黃景茂偵訊光碟，發現他應訊堅稱沒違法、筆錄卻記載他承認「縱然有違法」、也要依柯文哲的「奉交下」，把京華城的陳情案送進都委會研議等語，黃證稱「那是檢察官幫我記上的」，他應訊沒這樣說，做完筆錄只有很短的時間檢查，他沒注意到。鄭深元表示本案竟然出現檢察官竄改筆錄情形、令人無法理解，建請合議庭職權告發林俊言涉犯偽造文書罪嫌。

柯文哲律師要求法院告發檢察官林俊言偽造文書罪（攝自 元照出版YT頻道 ）

鄭深元也建請合議庭職權告發林欽榮作偽證，因林欽榮證稱京華城的行政作為有違法之處，但他自身所作所為卻不一致。林欽榮是柯文哲第1任台北市長時的副市長、現任高雄市副市長，他今年5月為京華城案作證，表示北市府與京華城訴訟期間，依規不能受理對方陳情，京華城也不能依《都市計畫法》第24條申請容積獎勵。林欽榮證稱得知柯文哲市府團隊跟京華城協商、提供自創容獎，覺得「unbelievable（難以置信），極度不公平」，他認為不合法的訴求，「就算多給1平方公尺都是圖利！」林欽榮強調跟柯道不同不相為謀，但「我不恨他！」

柯文哲先前庭訊吐槽林欽榮「在這個法庭，做了偽證」，指林欽榮任北市副市長兼任都委會主委期間，受理應曉薇替京華城提出的陳情、協調案，還送入都委會審議，當時雙方也有訴訟，且北市府都發局官員證稱私人可依《都計法》第24條申請容獎。

柯文哲律師要求法院告發檢察官林欽榮偽證罪（攝自中天新聞）

鄭深元律師在法庭上表示，柯文哲沒有明知違法不構成圖利罪，也無法證明與威京集團主席沈慶京就京華城案收賄且有對價關係。另外針對柯文哲工作紀錄簿excel檔「小沈1500」部分，鄭深元律師表示，那是檢方騙票、騙法院搜索票取得的，不能當為證據，況且比對內容名單，很多被列為捐款人事實上根本沒有捐款，且1500沒有時間地點及金流，是檢方拼湊的證據，柯文哲沒有收1500萬元賄款幫助沈慶京，沒有證據證明柯文哲涉犯貪汙罪。

