京華城案柯文哲提抗告 求高院裁准同步即時公播

（中央社記者劉世怡台北10日電）前台北巿長柯文哲聲請京華城案言詞辯論及裁判宣示應公開播送，不服北院裁准為裁判宣示或公告後5日內公開播送，提起抗告，請求台灣高等法院自為裁定准予同步即時公開播送。

台北地院審理被告柯文哲等人的京華城等案，明天起（12月11日）密集審理進行言詞辯論；柯文哲日前聲請言詞辯論及裁判宣示應公開播送。

合議庭2日裁定准許，並指依規定，應於裁判宣示或公告後5日內公開播送，播送範圍被告對象，不只柯文哲，就本案其餘當事人及參與人全案之言詞辯論及裁判宣示，均公開播送。

台北地院今天表示，收到柯文哲抗告狀，目前尚未收到其他當事人提起抗告，將儘速整卷送往台灣高等法院，由高院就抗告案審理准駁。

根據柯文哲抗告狀，北院原裁定准予裁判宣示或公告後5日內公開播送，有適用法律錯誤，因為「事後」播送，直接剝奪新修正法院組織法第90條第3項但書所賦與法院就個案審酌決定何謂「適當」公開播送方式的權限。

重點在於，法條規定是合議庭得依職權裁定「適當」方式實施公開播送，並未禁止「同步」、「即時」之公開播送。因此提起抗告，請求上級法院的台灣高等法院撤銷原裁定，並自為裁定准予「同步」、「即時」之公開播送。

台北地檢署偵辦京華城案、前民眾黨主席柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。案件由台北地院審理。（編輯：張銘坤）1141210