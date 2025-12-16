京華城案沒下指導棋 柯文哲批檢先射箭、再畫靶

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積等弊案，今天上午繼續開辯論庭，中午休庭時間，柯文哲步出法院。(記者劉信德攝)

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積等弊案，今天下午由柯文哲答辯，柯文哲說，看得出來檢察官煞費苦心編了沈慶京1500萬元的故事，但實際就沒什麼故事，柯還說便當會立意良善。柯今天的答辯集中於撇清圖利罪，並攻擊偵查檢察官，未多著墨於收賄罪上。

京華城弊案檢察官今天下午論告結束，柯文哲2時50分起開始答辯，柯文哲獨白約半小時，期間談到亡父他數度哽咽中斷，他說他被收押1年其間，父親過世最讓他過不去，雖然他的同事、同學都給父親最好的照顧，但身為醫師的他還是很在意，希望有權力的人不要手伸進司法裡，他自己也會反省。

柯文哲說，讓司法歸司法、政治歸政治也不是什麼問題，問題是有人利用司法、行政優勢羅織罪名，他批評偵查檢察官林俊言以預設立場辦案，先射箭、再畫靶，用惡意連結把不利的事往他身上堆，欲加之罪、何患無辭，刻意忽略對他有利的事證，柯說蒞庭檢察官廖彥鈞也是很認真的公務員，他問3位公訴檢察官「真的要和林俊言綁在一起嗎？」。

柯文哲強調，他對京華城案沒下過任何指導棋，沒有任何公務員作證說他指示違法的事，公文上貼紙條「公務員不坐牢為原則」、「快就好」、「加速行政流程」等，像是一種叮嚀，他很尊重專業，都市計畫的事他都會聽專業的意見，他很討厭公文旅行，看到公文往返多次就受不了，就會叮囑局處加速。

柯說，檢察官主要依據他任內3次便當會、3份公文將他起訴，把他收押1年，但便當會立意良好，以往都是在議場直接質詢才知道，市長和局處也沒辦法當場查證或承諾，後來他就發明和議員安排一對一開會，議員事先告知陳情議題，讓局處有時間先行了解、填寫提報單答覆，提升行政與府會議事效率，他從未指示局處該怎麼寫提報單，京華城案也是交由局處處理，根本沒有列管追蹤。

至於3份公文，柯文哲說，京華城的陳情書是市府秘書處機要組蓋市長的「辛章」自動轉發給都發局，他根本看都沒看過，林俊言卻抓著「奉交下」3個字大作文章；都發局內部簽呈寫送都委會研議，送去公開討論有什麼不好，市長怎麼可能批示不同意，事主有意見就自己去跟都委會講；送公告公展就只是要公告收集各界意見1個月，他沒有理由不蓋章。

柯文哲說，令他最氣的是，檢方指控說「市長室秘書」通知都發局說，應曉薇顧問吳順民在市政府樓下等公展公文，檢方卻不查是哪位秘書，也不傳喚到庭作證；而市府的府會聯絡人接到議員訊息，轉傳給相關局處人員，也是常有的事，北檢卻刻意忽略，做惡意連結。

柯文哲說，威京集團捐民眾黨210萬元政治獻金，他是在看守所看報才知道，沒有人跟他說過，更冤枉的是李文宗，他只是禮貌性地回覆朱亞虎一通簡訊，就被收押了11個月，但李文宗完全沒有參與過京華城案，真的是遭到文字獄。

