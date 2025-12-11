京華城案法庭播送不同調？沈慶京想播給「全亞洲人」 端木正只想「被遺忘」

會計師端木正涉嫌不實申報柯文哲政治獻金遭起訴，他透過書狀表示不希望法庭播送。資料照。廖瑞祥攝



台北地院審理京華城案，今（12/11）日起開始進行言詞辯論，但柯文哲日前聲請「法庭直播」遭駁回而提起抗告，合議庭光討論播送事宜就花費近一小時。審判長指出，沈慶京（威京集團主席）和端木正（替柯文哲申報政治獻金的會計師）都有抗告。沈慶京自認是工商界人士被捲入政治案件，希望法庭直播給全亞洲人看。但端木正卻表示不希望法庭播送，主張有「被遺忘權」。

檢方起訴指控，柯文哲涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，指示北市府官員放水京華城案，讓京華城公司違法取得容積獎勵。另外，端木正則於柯文哲參選2024年總統大選時，受託進行政治獻金專戶收支記載、查核簽證，涉嫌不實申報政治獻金。但三人均否認犯罪。

柯文哲日前正式聲請「法庭直播」，訴求讓公眾檢視本案，但台北地院合議庭只准依照司法院規定，採取「單一鏡頭、定向定焦」方式進行播送，且只能於裁判宣示或公告後5日播出，不能「直播」，柯文哲因此向高等法院提起抗告。

前台北市長柯文哲涉及京華城案，希望進行法庭直播。李政龍攝

今（12/11）日開庭，合議庭光處理該如何法庭播送，就花費近一小時。沈慶京拿起麥克風表示，他是工商界人士硬是被檢查官捲進政治案件，遲來的正義對他已不是正義，因此訴求法庭直播，最好是全亞洲人都能看。不過端木正卻透過書狀表達不希望播送，且要進行遮隱處理，主張有「被遺忘權」。

由於如果要進行法庭播送，所有到庭被告都會入鏡、無法切割處理，江俊彥諭知，端木正辯論時間先延後到12/23上午進行，與原本第三組被告李文宗、李文娟分離。

江俊彥也指出，根據司法院法庭播送辦法，播送範圍只有「事實及法律辯論」，不包含「證據提示、量刑辯論、犯罪所得辯論及最後陳述」。柯文哲聽到這話，不知是不是已準備好最後陳述的講稿，舉手問「這是法條規定嗎？」質疑做半套很奇怪。他的辯護律師鄭深元也表示，司法院辦法已經違背《法院組織法》，且最後陳述也包含在言詞辯論範圍內，應該都要播。

威京集團主席沈慶京涉及京華城案，也贊同法庭直播，還說希望播給全亞洲人看。李政龍攝

該怎麼播也喬不攏，江俊彥拿出一張圖片，表示錄影機會從「法官席上往被告席及旁聽席」的方向拍攝。但鄭深元認為，法庭播送是讓沒到庭的民眾看到法庭實況，錄影方式應該比照旁聽民眾，從旁聽席往法官席拍攝。沈慶京辯護律師廖威智則提出，檢察官、律師辯論時可能都會準備PPT，希望能把投影幕也拍進去。

江俊彥回應，法庭內會放一台螢幕同步播放，至於到底該怎麼拍攝，合議庭還要再想想。

