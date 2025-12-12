京華城案法庭直播》高院駁回柯文哲抗告 民眾黨批：司法體系上下交相賊

京華城案法庭公開直播案，高等法院今（12）日駁回民眾黨前主席柯文哲提出之抗告，理由指司法院所訂定的《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》未逾越母法授權，對此，民眾黨發聲明表達強烈遺憾與嚴正抗議，司法體系上下交相賊，聯手閹割國會三讀通過的法庭直播，讓司法改革淪為一場徹頭徹尾的笑話。

民眾黨指出，當初立法院三讀通過《法院組織法》修正案，是要回應台灣民意對司法公開透明的期待。然而，司法院公然逾越母法，訂定把法庭直播扭曲為法庭紀錄片、並把公開播送內容排除被告最後陳述的閹割辦法，這般嚴重僭越立法本意，直到現在都不敢回應柯文哲所質疑的「到底在怕什麼？」高院竟也一昧屈從上層意旨，選擇站在權力那一邊，關上陽光照進法庭的窗。

民眾黨提到，台灣民眾黨團已提案並付委審查，明確將司法院會議相關規範提升至法律位階、並強化國會對司法院訂定授權命令的監督力道。絕不接受這種欺騙社會、閹割法律的作法，更絕不容許司法一再淪為執政者恣意妄為的工具，還給台灣人民公正公開透明的司法。



