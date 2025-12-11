京華城案法庭直播3人抗告 端木正請求不公播、柯文哲批「變紀錄片」

台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積、侵占政治獻金等案，日前裁准法庭公開播放，但被告柯文哲、威京集團總裁沈慶京、會計師端木正3人不滿要求法庭直播只做「半套」。(記者廖振輝攝)

〔記者楊國文／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積、侵占政治獻金等案，日前裁准法庭公開播放，但被告柯文哲、威京集團總裁沈慶京、會計師端木正3人不滿要求法庭直播只做「半套」，成為事後的「紀錄片」，或要求必須去「識別化」，提起抗告；高等法院今下午收到抗告狀後，已分案由合議庭審理中，最快今天做出裁定。

高院今下午3時收案後，分案組成合議庭由審判長鄭水銓、受命法官吳玟儒、陪席法官黃美文審理。

北院合議庭本月2日依據法庭公開播放等規定，裁准於宣判後5日內公開播放京華城案辯論、判決的錄影，但柯文哲、沈慶京抗告請求即時播放，端木正抗告請求不公播或予以變聲變像、去識別化處理。

此外，柯文哲今日赴北院審理京華城案時，開庭前自稱內心坦蕩，抨擊「法庭直播變成事後的紀錄片」、「你們到底在怕什麼」。

