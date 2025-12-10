京華城案白營盼打掉檢方證據 柯文哲再戰北檢陳佩琪喊冤

民眾黨創黨主席柯文哲將再戰北檢，台北地方法院將於11、12日審理京華城案證據提示，並自15日起進行言詞辯論。（圖片來源／柯文哲臉書）

台北地方法院將於11、12日審理京華城案證據提示，決定證據是否能夠採用，民眾黨人士期盼，有關不當偵訊的證詞、非法搜索取得證據，都能盡量打掉，以在15日起進行言詞辯論前，先破解檢方指控的核心。

而柯文哲聲請法庭直播，臺北地院僅裁准宣判後5日內錄播，柯辯護律師團確定提起抗告，希望臺灣高等法院可以撤銷，並自為裁定准予公開直播。

有關證據力攻防部分，檢察官與辯護人要各自提出需要調查的書證、物證、人證等，如果檢方所舉證據不成立，或不足以認定犯罪事實，法院最後就有可能做出無罪判決。

法律專家解釋稱，在證據提示的階段，檢方所提出的證據是否為合法取得？能不能用於指控非常關鍵，從檢方的角度來看，就是要鞏固證據力。

檢方要鞏固證據力，不當偵訊、硬碟、證詞將被挑戰

專家稱，檢方提出有的被告未簽名的證詞，應是要造成法官先入為主的印象，但很可能會被挑戰，甚至是被質疑有不當偵訊情形。

此外，檢方提出記錄「小沈1500」的A1-37硬碟，即被民眾黨創黨主席柯文哲的委任蕭奕弘質疑，應勘驗IMAGE的副本，因為數位硬碟被點開後，證據鏈就可能遭受破壞，更無法確保證據的完整和同一性。

民眾黨人士也認為，A1-37硬碟先前未封存，且已被洩露給媒體，難以確保沒有受到任何污染，即不應以此作為證據。

檢方與辯護方對證據力攻防時，被告也都會到場，陳佩琪所提及違法搜索如屬實，則違法搜索所取得的證據不能採用。（圖片來源／陳佩琪臉書）

專家再以律師角度來看，當初辯護律師鄭深元出招，主張前臺北市都發局長黃景茂否認違法，證詞卻被塞進「知道違法」，有如強行畫押，因此曾要求主任檢察官林俊言到庭對質。

專家稱，林俊言當然不會出席對質，律師如此出手，同樣是要強化法官有關檢方「違法取證」的印象，雙方在對證據力攻防時，被告也都會到場。此外，柯文哲太太陳佩琪提及有違法搜索部分如屬實，違法搜索所取得的證據一樣不能採用。

檢方指控財產來源不明和涉貪，陳佩琪舉證大反攻

至於被打掉的證據，在第二階段的言詞辯論庭就不能出現。專家也表示，如果檢方在偵訊陳佩琪時，並未提示配偶可以不作證的話，則檢方提出有關陳的證詞就不能採用。

陳佩琪更在昨晚以「騙票搜索第三部曲」發文稱，柯在8年市長任內，兩人年平均年收入約700萬元，另外有及早規劃分5年贈與小孩697萬元，兒子再去買她名下舊公寓，當時也取得國稅局一等親間買賣的免稅證明，卻被檢方依113年5月7日的帳戶資料，指控財產來源不明和涉貪。

但根據《公務人員財產來源不明法》規定，每年被認定的不明金額，要超過家庭年報稅總額才有說明義務，她指出，「林俊言故意說我們夫妻薪水是546萬，其實他是挑最低的一年來講，他怎麼不說前一年的收入是909萬呢？！」

陳佩琪稱，林俊言並將日期刻意連結柯文哲與議員「便當會」的日子，「刻意亂亂連結，這樣就可以入人於罪？證據都不用了？」

(原始連結)





