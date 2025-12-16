京華城案答辯！檢控「小沈1500」是對價 柯：找嘸證據

台北市 / 綜合報導

台北地院密集審理京華城案，16日進行整天的言詞辯論，柯文哲打頭陣，一講就是40分鐘，提到被關押期間父親離世，以及大罷免失敗關鍵，他兩度哽咽落淚，更反駁檢察官指控「小沈1500」是對價，批檢方時間地點都沒找到，竟然拿來當成證據。

民眾黨支持者VS.柯文哲說：「阿北加油，阿北加油。」一走下車面露微笑，和支持者揮揮手，前民眾黨主席柯文哲，針對京華城案收賄部分，進行言詞辯論。 民眾黨支持者VS.沈慶京說：「主席加油。」被告中還有威京集團主席沈慶京，拄著拐杖現身，台北市議員應曉薇，也在女兒陪同下來開庭。

柯文哲打頭陣一講40多分鐘，提到這一年坐牢，對他的人生沒這麼有影響，唯獨爸爸離世他還是過不去，講到這他哽咽落淚，最後還提大罷免失敗，檢察官關押他就是關鍵，柯文哲二度落淚。

前一天開庭，數度在法庭上情緒激動，或許是前一天開庭，檢察官砲火猛烈，點出工作簿中小沈1500，指控是行賄對價，還說他怎麼可能忘得了，柯文哲反駁，連交錢某時某地都找不到，檢方卻一直編故事，還有三份蓋了市長辛章的公文，也被檢方認為是「知情」鐵證，但柯文哲說完全沒看過內容，因為是秘書處蓋的章。

前民眾黨主席柯文哲(12.15)說：「法庭上應該是講事實，講證據，而不是用臆測在編故事，就這麼簡單，結束。」柯文哲否認涉貪，要求拿證據說話，京華城案言詞辯論階段，共計需8個工作天，檢辯持續攻防。

