京華城案結辯在即！「他」最後陳述激動落淚 柯文哲嘆：最難過的一天
台北地院審理京華城案，言詞辯論已過一半，柯文哲、沈慶京陸續提出答辯，張志澄、吳順民今日率先辯結。吳順民過往出庭一向情緒平穩，但今天最後陳述時忍不住激動落淚，坦言檢方指控和媒體輿論令他十分痛苦，希望法院能還他清白。庭後柯文哲受訪時表示，今天是他最難過的一天，受害者一個個在講他們的故事，他閉了閉眼嘆口氣，說還是老話一句，「司法不能變政治工具。」
柯文哲表示，大家都知道這個案子就是針對他，可是為了對付柯文哲，傷害太多無辜的人。以前他都在講李文宗，因為跟他比較熟，今天受害者一個個在講他的故事，有的被羈押、有的被起訴，就算不談這些，單純付律師費也是要錢。
「我聽到沈慶京在講生病被送到台北醫院，被鐵鍊綁在床上，林俊言逼他要咬柯文哲……。」柯文哲閉了閉眼嘆口氣，表示還是老話一句，台灣民主化30年不可以這樣，司法不能變政治工具，當權者要節制，不要把手伸進司法。
京華城案連續8天開庭言詞辯論，今（12/18）日進行到第4天，上午由威京集團主席沈慶京的辯護律師提出答辯，下午則陸續由威京集團總部財務部經理張志澄、台北市議員應曉薇顧問吳順民進行答辯。
根據起訴書，吳順民涉嫌協助應曉薇、沈慶京施壓北市府官員通過京華城案。2020年11月6日中午，威京集團法務經理陳俊源得知本案公展公文在時任台北市副秘書長李得全處卡關，立刻把消息告知市長室秘書，讓都發局都市規劃科科長楊智盛去面報，告知李得全「吳順民在樓下等待」、「這是柯文哲要通過的案子」，使李得全迫於無奈、只能放行。
吳順民的辯護律師孫小萍指出，此事根本是子虛烏有，因為陳俊源曾表示「我不知道那天有人在樓下等」，李得全作證時也說「不記得都發局有人跟我說」；而檢方認知的消息來源是同案被告、都發局總工程司邵琇珮，因為筆錄寫邵琇珮談到「楊智盛談到吳順民在樓下等」，但邵琇珮偵訊時明明也曾告知偵查檢察官「這是檢座你告訴我的」，明確表示來源並非楊智盛，卻未被記在筆錄中。
孫小萍也說，檢方指控吳順民施壓公務員、頻繁關切京華城案進度，但事實是公務員都說吳順民待人謙和有禮，更秀出吳順民的LINE對話紀錄，表示吳順民對公務員都是禮貌詢問，反問難道傳「長輩圖」也是施壓嗎？
吳順民過往出庭一向情緒平穩，遇到問題都請律師代為回答，有陳述機會也幾乎都表示「沒有要發言」，但今天輪到他最後陳述時，他拿出準備好的講稿，說出被起訴至今的所有委屈。
吳順民說，檢方用莫須有的指控毀他名譽，害他被莫名羈押了2個月，雖然後來很多都被證明為不實，但偵辦期間那些「不堪入耳的形容」，令他十分痛苦與不解。吳順民唸了幾句越唸越急，喉頭也突然哽住，停頓半响才帶著哭腔繼續說，「面對媒體的操作和一面倒的錯誤訊息，我無能為力……。」他幾乎哭出來，坦言自己和家庭都受到很大的衝擊，請求法官還他清白。
