京華城案續辯 柯律師請求告發林俊言、林欽榮

台北地方法院審理京華城案，17日繼續開庭審理，台灣民眾黨前主席柯文哲（左）出庭答辯。（林偉信攝）

台北地院17日審理台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，柯的律師鄭深元答辯說，柯沒有圖利，更沒有收受威京集團主席沈慶京賄款，請求合議庭為維護司法尊嚴，依職權告發承辦檢察官林俊言涉偽造文書罪、高雄市副市長林欽榮涉犯偽證罪。沈慶京則辯稱沒動機行賄柯換圖利，堅稱京華城只想要回無端遭沒收的權益，他害了柯P、也對不起股東，哭說自己死後盼骨灰灑在台灣海峽。

鄭深元說，民國107年當時柯在公文上寫給時任北市副市長林欽榮，京華城案容積率560％要變成678％一事，柯因看不懂，交給林處理；109年柯手寫京華城「速審速結」是因當時市府與京華城因為樓地板面積一案訴訟中，柯維持訴訟但也送交研議，這不代表圖利，但林欽榮後來到法院作證內容與事實不符。

鄭深元表示，京華城設計圖上柯手寫黃色便利貼「TO：彭副，京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」是柯要求京華城案依程序處理；210萬元政治獻金是威京集團捐給民眾黨，沒有私用，況且柯也不知情，至於柯的工作紀錄簿Excel檔「小沈1500」部分，則是檢方騙法院搜索票的，不能當作證據，也不能證明柯涉犯貪汙罪。

柯的律師蕭奕弘則再為北市都委會前執行祕書邵琇珮抱屈，認為邵是因社會氛圍、檢察官法律見解才認罪，批檢察官摧毀台灣文官體系、折損一名都市計畫專業的人才。

沈慶京答辯時指控林俊言檢察官叫他「咬」柯，但他從小到大不做沒良心的事，指林俊言是強盜、比明朝「錦衣衛」還惡劣。