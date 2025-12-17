京華城案續辯 柯文哲律師嗆「拼湊證據」：請求告發林俊言、林欽榮涉罪

民眾黨前主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝

台北地方法院審理京華城、政治獻金等案，今（17日）由前台北市長柯文哲律師團續行答辯，柯委任律師鄭深元痛批，檢方拼湊證據，柯文哲沒有圖利、也沒收賄，並請求告發偵查檢察官林俊言涉偽造文書罪、高雄市副市長林欽榮涉偽證罪。

鄭深元表示，從柯文哲多次批示的公文、便利貼來看，柯對容積率變更不懂，交給專業幕僚研究，也沒具體指示如何處理；2020年3月10日都發局簽不和解簽呈，柯批示「速審速決」，也是依都發局建議、且不和解，如果柯當時想要圖利京華城的話，直接訴訟外用更高條件和解，不就好了？

對於檢方認為簽呈已提示圖利疑慮，鄭深元也反駁，若承辦公務員自認圖利，不可能仍上簽呈。其後同意送都委會研議，也是依循過往公開透明的行政慣例，訴訟與研議並非不能併行，這跟過去北市府處理方式也一樣，並非特例，若訴訟跟研議不能併行，莫非訴訟中就不能調解、和解？

針對柯文哲給彭振聲的便利貼寫說「To. 彭副 京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」，鄭深元強調，柯僅希望程序順暢，並非要求給予容積；彭振聲亦證稱「死心了就死心了」，未感受到施壓。至於20%容積獎勵，是由都委會決議，柯非成員，相關批示與便條均未顯示其介入決策或與他人有犯意聯絡。

對於曾有議員苗博雅質詢質疑京華城案圖利，為何沒撤銷都委會決議，鄭深元直言，不可能因一人意見否決幕僚集體意見。

針對檢方認定2020年2月20日沈慶京、柯文哲曾在北市府11樓會面，談京華城案，鄭深元指出，但柯、沈記憶不清，也否認有談，只有在外等待、未參與會面的朱亞虎說，以沈慶京走出後的笑容推測兩人有談京華城案，沒證據證明柯、沈有共同犯意聯絡。

鄭深元直言，檢察官還拿這幾年所有柯文哲、沈慶京會面認為過程中持續進行犯意聯絡，這部分的推測已顛覆所有理解，大部分貪污犯案件都是見面有共同犯意聯絡後各自執行，該付錢的付錢、該做事的做事，沒看到在連續三年時間互相做各種犯意聯絡，推測也沒任何依據。

鄭深元也說，就行收賄部分，威京集團本來想以公司名義捐贈政治獻金210萬元給民眾黨，但因公司虧損，才改以個人名義捐贈。

針對檢方指控京華城因圖利獲利121億元，鄭深元指出，但換算210萬元只占121億元的0.017，不合比例，小到不能理解，如何認為這有對價性？

至於檢方透過工作簿excel檔「小沈 1500」證明柯文哲收沈慶京1500萬元，鄭深元表示，這是「騙票」取得、拼湊的證據，工作簿上的記載也有很多錯誤，檢方指柯2022年10月19日到11月1日間「某時地」收賄，但這期間，柯、沈行程重疊的只有動土典禮，但現場市長維安、人都很多，不可能現金交付。

答辯結束，鄭深元強調，為了維護司法的尊嚴，請求法院告發並移送偵辦：偵辦檢察官林俊言涉偽造文書罪、林欽榮則涉犯偽證罪。

