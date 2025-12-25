京華城案聽判時間曝 律師示警柯文哲恐面臨強制處分風險

民眾黨前主席柯文哲京華城案宣判日出爐，將在明年 3 月 26 日開庭。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北地方法院審理京華城弊案及政治獻金案，昨（24）日完成全案言詞辯論程序，審判長當庭諭知，本案定於 2026 年 3 月 26 日下午 2 時 30 分正式宣判，並明確要求被告柯文哲、應曉薇、沈慶京及李文宗等4人於宣判當日必須到庭聽判，否則將面臨拘提。對此，黃帝穎律師今（25）日分析指出，柯文哲在宣判日將面臨極高的「強制處分風險」，並點出三大致命負面因素。

京華城案自 2024 年底起訴後，歷經一年的密集審理，昨日畫下辯論句點。柯文哲在最後陳述時火力全開，斥責檢方起訴書為「網軍大全的巨作」，並批評司法淪為政治打手。而檢察官建請法院從重量刑，認為柯文哲在審理期間不僅否認犯行，更辱罵檢察官、丟擲水瓶，犯後態度不佳，合計求處 28 年 6 個月有期徒刑。

律師黃帝穎昨（24）日也在臉書發文表示，京華城案由「重金庭」審理，且法院強制要求被告到庭聽判，已預示當日可能採取強制處分（如限制出境延長或當庭羈押）。

他分析，柯文哲目前的法律處境存在三大風險：首先，前威京集團高層朱亞虎在庭審中坦承行賄，再來，前台北市副市長彭振聲已就圖利部分認罪，最後是「橘子」許芷瑜迄今潛逃未到案。三大負面因素，都是柯文哲聽判日當天顯可預見的法律不利風險。

