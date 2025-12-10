京華城案要直播 柯文哲提抗告拚無罪

京華城案開審，前民眾黨主席柯文哲（中）聲請他個人部分全程直播未獲准，柯文哲不服，10日提出抗告。（本報資料照片）

前民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，台北地方法院今（11）日起，扣除例假日將連續10天開庭，進行最後辯論程序，但柯開庭前聲請法庭全程直播，但承審合議庭裁定，在全案審結宣判後5日內，將言詞辯論及裁判宣示全部錄音錄影上網公開播放，柯文哲不服，10日提出抗告，北院已把卷證轉送高院裁定。

台北地檢署民國113年12月26日起訴柯文哲，求刑28年6月。北院經漫長的審理過程、證人詰問程序後，11日將傳訊柯等11名被告進行2天的證據提示，接著進行檢察官論告及被告答辯、律師辯論程序。

力拚無罪的柯文哲日前依《法院組織法》最新修法，向北院聲請法庭直播，合議庭沒有裁准，但認為本案涉及重大公共利益，是社會矚目案件，「公開播送」沒有妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，或對程序參與人及他人生命、身體、隱私、營業祕密或其他權益造成損害之虞，因此裁定柯文哲及本案其餘當事人、參與人，全案言詞辯論及裁判宣示，在宣判後5日內公開播送。

柯文哲不服裁定，提抗告請求高院撤銷原裁定，並自為裁定准予「同步」、「即時」的公開播送。