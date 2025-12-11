京華城案言詞辯論宣判後五天內公播 柯文哲、沈慶京、端木正提抗告

前台北市長柯文哲涉京華城等案遭依貪污等罪起訴，聲請言詞辯論及裁判宣示的錄音、錄影公開播送，台北地方法院2日裁定言詞辯論及裁判宣示於宣示或公告後5日內公開播送。北院合議庭今天當庭確認柯文哲、威京集團主席沈慶京，會計師端木正提抗告外，其餘8名被告均捨棄抗告，隨即將抗告卷送高院審理。

台北市長柯文哲涉貪污案11日在台北地方法院開庭，柯文哲（中右二）與委任律師鄭深元（中右）、 陸正義（中左二）、蕭奕弘（中左）一同抵達現場，並在門口向媒體簡短發言。（中央社）

台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，今天起密集開庭，進行提示證據、言詞辯論等程序；柯文哲日前聲請言詞辯論及裁判宣示應公開播送。

合議庭2日裁定准許，並指依規定，應於裁判宣示或公告後5日內公開播送，播送範圍被告對象，不只柯文哲，就本案其餘當事人及參與人全案的言詞辯論及裁判宣示，均公開播送。

柯文哲不服提起抗告，請求台灣高等法院自為裁定准予同步即時公開播送，北院10日收到抗告狀。根據柯文哲抗告狀，北院原裁定准予裁判宣示或公告後5日內公開播送，有適用法律錯誤，因為「事後」播送直接剝奪新修正法院組織法第90條第3項但書所賦與法院就個案審酌決定何謂「適當」公開播送方式的權限。

柯文哲認為，法條規定是合議庭得依職權裁定「適當」方式實施公開播送，並未禁止「同步」、「即時」的公開播送。因此提起抗告，請求上級法院的台灣高等法院撤銷原裁定，並自為裁定准予「同步」、「即時」的公開播送。

北院今天上午開庭時，合議庭先就法庭錄音錄影規則、抗告程序等事項向當事人說明，合議庭當庭與當事人確認後，除已提出抗告的柯文哲、威京集團主席沈慶京、會計師端木正三名被告外，其餘8名被告均捨棄抗告，北院旋即將抗告卷送高院。