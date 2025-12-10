京華城案言詞辯論宣判後5日內公播 柯文哲提抗告請求高院裁准即時播送
前台北市長柯文哲涉京華城等案遭依貪污等罪起訴，聲請言詞辯論及裁判宣示的錄音、錄影公開播送，台北地方法院2日裁准聲請，含全案當事人之言辯、宣判後5天內播出。柯文哲不服提起抗告，請求台灣高等法院自為裁定准予同步即時公開播送。北院今天表示，收到柯文哲抗告狀，將把抗告狀及本案卷證送往台灣高等法院，由高院就抗告裁定准駁。
台北地院審理被告柯文哲等人的京華城等案，本月將進入言詞辯論程序，明天起（11日）至24日扣除例假日，將連續10天開庭，合議庭將於辯論終結後，擇期宣示判決；柯文哲日前聲請言詞辯論及裁判宣示應公開播送。
合議庭2日裁定准許，指依規定應於裁判宣示或公告後5日內公開播送，播送範圍被告對象，不只柯文哲，就本案其餘當事人及參與人全案之言詞辯論及裁判宣示，均公開播送。
台北地院今天表示，收到柯文哲抗告狀，目前尚未收到其他當事人提起抗告，將盡速整卷送往台灣高等法院，由高院就抗告案審理准駁。
根據柯文哲抗告狀，北院原裁定准予裁判宣示或公告後5日內公開播送，有適用法律錯誤，因為「事後」播送，直接剝奪新修正法院組織法第90條第3項但書所賦與法院就個案審酌決定何謂「適當」公開播送方式的權限。
重點在於，法條規定是合議庭得依職權裁定「適當」方式實施公開播送，並未禁止「同步」、「即時」之公開播送。因此提起抗告，請求上級法院的台灣高等法院撤銷原裁定，並自為裁定准予「同步」、「即時」之公開播送。
台北地檢署偵辦京華城案、前民眾黨主席柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。案件由台北地院審理。
其他人也在看
68歲嬤「塞進烤箱」烤剩骨！倒進花盆「逆孫正面照」曝
國際中心／綜合報導哥倫比亞卡利市（Cali）曾發生一起逆孫弒嬤的逆倫慘劇，27歲孫子竟然對好心收留他的外祖母痛下毒手，將對方的遺體塞進烤箱，焚燒到剩骨頭後，甚至將剩餘的骨頭碎片埋進家附近的花盆中，企圖湮滅證據，最終檢方靠著DNA比對，確認死者身分。如今，逆孫的「魔鬼」正面照也流出了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
139縣道「死亡彎道」又出事！22歲男騎「50萬重機」撞路樹…一度命危
彰化芬園鄉139縣道「死亡彎道」又發生自撞車禍，一名22歲廖姓男子騎乘要價50萬的大型紅牌重機行經彎道時，疑因車速過快，失控撞上一旁的路樹，猛烈撞擊導致廖男騰空飛起，重摔落地，一度失去生命跡象，幸好經送醫搶救撿回一命，目前警方正在釐清事故發生原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 19
劉世芳：憲法保障宗教自由 沒必要訂宗教基本法 避免疊床架屋
立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳列席，審查國民黨立法院黨團、國民黨立委葉元之、民進黨立委許智傑等人分別提案的宗教基本法草案。劉世芳表示，三個版本草案與超過25項法律牴觸，且憲法的核心價值就是保障宗教自由，她認為沒有必要再制定宗教基本法，以免疊床架屋。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 42
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 34
南韓電子入境卡將我列為「中國台灣」 賴總統：盼尊重台灣人民意志
南韓電子入境卡系統自今年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將我國列為「中國（台灣）」；總統賴清德今對此表示，我們希望韓國能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時促進區域的繁榮發展。賴清德上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，會前受訪被問到會對南韓有反制措施嗎自由時報 ・ 2 小時前 ・ 936
2025十大信用卡出爐！大全聯卡「黑馬」首年就攻第9 零售卡成今年主旋律
2025年即將邁入尾聲，Yahoo奇摩10日公布「2025十大信用卡榜」，從民眾熱搜度排名發現，今年「零售量販超市」卡取代旅遊卡成為熱搜主流！尤其是家樂福、大全聯（前身大潤發）從併購商戰打到卡戰，讓今年度熱門信用卡排名出現「大洗牌」。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 12
稱「戰爭時本島仍可上班課」 惹議 苗博雅反擊「沒正確引用原話」：國家的悲哀
北市議員苗博雅近日在直播談到現代戰爭，稱如果金門、馬祖遭中共入侵，台灣本島仍可維持上班課，引起網友熱議，抨擊美化戰爭。對此，苗博雅深夜也發長文還原本意，反批攻擊他的網友、政論節目都「無法正確引用我實際...華視 ・ 2 小時前 ・ 1417
柯文哲聲請「法庭直播」被拒 台北地院收到抗告狀
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金及公益侵占案，自12月15日起將進入言詞辯論階段，台北地方法院也馬不停蹄將一連10天，天天開庭。日前柯文哲及律師團遞狀聲請自15日起「法庭直播」，但北院僅決定宣判後5天內公開錄音錄影，並未准許直播，柯文哲也決定提起抗告。根據了解，抗告狀已於10日上午送達台北地院。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
日職／12強說輸台灣當投手！辰己涼介提FA卻沒人理 球隊顧慮言行不可控
去年12強曾誓言「如果輸台灣就轉投手」的日職樂天金鷲外野手辰己涼介，休賽季行使自由球員（FA）權利，然而至今卻傳出，沒有球隊有意願網羅，日媒提到許多球隊對於辰己涼介不可控的言行，以及未來有意旅外有所顧慮。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 18
真正亞洲一哥！台積電市值超越沙烏地阿美
真正亞洲一哥！台積電（2330）在美存託憑證ADR昨天美國時間9日收盤303美元，並以市 值1.573兆美元（折合新台幣約49兆元），超越沙烏地阿拉伯石油公司Saudi Aramco「沙烏地阿美」的1.568兆美元，成為全球第8大、亞洲第一大市值企業。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 18
周杰倫〈恆星不忘〉MV又在走路 遭網製迷因本人親回應了
【緯來新聞網】亞洲天王周杰倫近日參與F3成員言承旭、周渝民、吳建豪和五月天阿信的新曲〈恆星不忘For緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
火速籌到2.2億！三地鍾嘉村交保身影曝 罹患「3癌」未限制住居
高雄三地集團創辦人鐘嘉村被控透過灌水工程款等方式，從光電廠工程款、開發費收取回扣，不法金額初估約3億5,084萬元，被高雄地檢署依特別背信、證券交易法等罪起訴，昨日（12/8）傍晚移審法院，由於拿不出2.2億元交保，法官最後裁定羈押，不過家屬今日（12/9）一早迅速籌齊現金，法官也准予停止羈押，同時考量鍾嘉村後續隨時有住院可能，並未限制住居，僅限制出境。太報 ・ 16 小時前 ・ 160
台灣詐騙犯被「遣送中國」 873人慘了
台灣詐騙犯被「遣送中國」 873人慘了EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 601
韓是台灣第三大客源國 旅遊業：禁團令不可能
韓國電子入境卡申報系統將我國出發地標示為CHINA（TAIWAN）「中國（台灣）」，引發爭議，外交部表示將重新檢視與韓國關係，研擬後續方案。回顧民國81年韓國與我國斷交，我方即祭出斷航反制，直到93年才宣布復航，如今雙方經貿、旅遊情勢與當年大不相同，旅遊業者直言不樂見雙方關係生變。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 720
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 191
京華城案柯文哲提抗告 求高院裁准同步即時公播
（中央社記者劉世怡台北10日電）前台北巿長柯文哲聲請京華城案言詞辯論及裁判宣示應公開播送，不服北院裁准為裁判宣示或公告後5日內公開播送，提起抗告，請求台灣高等法院自為裁定准予同步即時公開播送。中央社 ・ 35 分鐘前 ・ 發起對話
沒捷運惹的禍？家樂福熄燈引爆天母人情緒大爆發
家樂福因租約到期以及營運考量，近期有多家分店陸續關門，其中包括家樂福超市士林忠誠店。有民眾把訊息貼在臉書社團「靠北天母幫...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 132
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 24