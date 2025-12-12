京華城案言詞辯論宣判後五天內公播 高院駁回柯文哲抗告確定

前台北市長柯文哲涉京華城等案遭依貪污等罪起訴，聲請言詞辯論及裁判宣示的錄音、錄影公開播送，台北地方法院2日裁定言詞辯論及裁判宣示，於宣示或公告後五日內公開播送。柯文哲、沈慶京、端木正等3人不服提起抗告。高院今天裁定，柯文哲、沈慶京抗告均無理由，駁回確定。

前台北市長柯文哲（圖）日前聲請言詞辯論及裁判宣示應公開播送，北院裁定言詞辯論及裁判宣示於宣示或公告後5日內公開播送。柯文哲、沈慶京、端木正等3人不服提抗告。高院12日裁定駁回柯文哲、沈慶京的抗告確定。（中央社資料照）

端木正抗告部分，高院認為，端木正涉犯刑法行使業務上登載不實文書罪嫌，依法院組織法規定，屬不得公開播送案件，原審依職權裁定此部分公開播送，尚有違誤，端木正的抗告有理由，此部分應予撤銷。

前台北市長柯文哲日前聲請言詞辯論及裁判宣示應公開播送，北院合議庭2日裁定准許，並指依規定，應於裁判宣示或公告後5日內公開播送，播送範圍被告對象，不只柯文哲，就本案其餘當事人及參與人全案的言詞辯論及裁判宣示，均公開播送。

柯文哲不服北院裁定提起抗告，北院10日收到柯文哲的抗告狀，同案被告威京集團主席沈慶京、會計師端木正也提抗告。北院昨天就本案卷證及抗告卷移送台灣高等法院。

高院指出，法庭錄音錄影公開播送實施辦法第12條第1項規定，是司法院依法院組織法第90條第9項規定授權所訂立，乃執行法庭公開播送細節性規定的行政命令，核其授權明確，內容亦與法庭公開播送為確保人民知的權利、當事人公平審判權及實現公開透明的正當法律程序的立法目的相符，並未逾越授權範圍，且無違背母法的規範意旨。

高院認為，原審依相關規定裁定本件准予公開播送，並敘明事後播送方式適當之理由，核無違誤或不當（端木正部分除外），抗告人柯文哲、沈慶京的抗告均無理由，此部分應予駁回。不得再抗告。