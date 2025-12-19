社會中心／綜合報導

北院審理京華城案最後尾聲，前一天，柯文哲開完庭面對鏡頭直言「這是最難過的一天」，今天（19）言詞辯論第5天，換彭振聲、黃景茂、邵琇珮來論告，不過一早柯文哲自己跑來北院旁聽，還穿著印有台北市政府LOGO的外套。

言詞辯論第5天，柯文哲在支持者高呼聲下走進北院，這次沒穿西裝外套，而是穿印有台北市政府LOGO的外套，不過柯文哲這次沒有要開庭，19號是由彭振聲、黃景茂、邵琇珮進行言詞辯論，柯文哲則是自發性來北院旁聽。前一天，開完庭走出來時有感而發。

柯文哲自始至終都是採無罪答辯，也不斷痛批檢方，雙方一來一回用書來對話，檢方用「動物農莊」來形容京華城政商關係，柯文哲回敬「平凡的邪惡」，這次檢方在庭上，開頭再點出另一本書「經濟與社會」，提到官僚制下的習慣性服從，也翻出公務員之間的對話說「都京華城搞特權」、「京華城真的是土匪」，還說「要把這案子拖到換市長」，認為如果不是長官議員施壓，又怎麼會這樣說？





一審宣判就在明年3/26，正義之槌最終敲向哪一邊，就等後續揭曉。





原文出處：京華城案言詞辯論第5天 柯文哲穿北市府LOGO外套旁聽

