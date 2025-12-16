京華城案言詞辯論 公訴檢察官稱柯文哲刀叉吃人肉

（中央社記者林長順台北16日電）台北地方法院審理京華城案，今天繼續言詞辯論程序，上午仍由檢察官論告。公訴檢察官在總結時，引用前台北市長柯文哲說過的話「刀叉吃人肉」來作為京華城案的寫照。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院昨天起進行言詞辯論程序，由公訴檢察官針對京華城案涉及貪污治罪條例圖利罪、行賄、收賄罪部分進行論告。沈慶京被控行賄柯文哲新台幣210萬元部分已論告完畢，今天上午將繼續針對「小沈1500」部分論告，隨後對其餘涉嫌行賄、收賄的被告論告。

廣告 廣告

公訴檢察官論告表示，柯文哲行動硬碟工作簿Excel檔中，「小沈1500」發生在民國111年9至11月，這期間發生沈慶京婉謝其他政治人物，僅邀柯文哲親臨主持京華城動土典禮，京華城開發案增加20%容積率，鼎越公司取得建造執照，沈慶京指示秘書吳彩仙提領現金。

檢方說，檢察官提出的客觀證據，足以證明柯文哲的帳冊內容為真實，且該帳冊載明柯文哲收受沈慶京款項，並已證明行賄、收賄的緣由。

公訴檢察官表示，工作簿就是帳冊，帳冊就是證明金流的證據，勿自欺欺人，金額這麼高，一筆一筆都記在帳冊上，到底要怎麼忘記？「有人給你現金500萬元，你忘得了嗎」、「帳冊上記錄沈慶京給你1500萬元，你忘得了嗎？」。

公訴檢察官用柯文哲曾說過的話「你能欺騙所有人於一時，你能欺騙少數人於長久時間，但你不能欺騙所有人於永久，時間久了，真相（帳冊）會慢慢顯現出來。」

公訴檢察官在總結提到，沈慶京、柯文哲行收賄210萬元，透過政治獻金方式行賄，讓京華城案回復120284平方公尺樓地板面積之事，在訴訟進行中且基層公務員均反對的情況下，透過裁示送研議的行政流程，有機會「起死回生」的對價。

檢方認為，沈慶京、柯文哲行收賄1500萬元，是京華城案以都更容獎辦法的獎勵項目，違法取得20%容積獎勵，並核發建造之後，答謝「無中生有」個案取得不法利益的對價。

公訴檢察官最後舉柯文哲說的話作為京華城案的寫照：「現在的政商關係非常高雅，我給你一個方便，那你在選舉的時候如何回饋」、「那也不是直接進你的帳戶，所以現在的政商關係，有時候開玩笑就說，用刀叉在吃人肉，都是很高雅的，這些所謂複雜的政商關係，就是選舉費用來的」。（編輯：林恕暉）1141216