京華城案言詞辯論 彭振聲、邵琇珮、黃景茂答辯

（中央社記者林長順台北19日電）台北地院審理京華城案，今天繼續進行言詞辯論程序，由前台北市副市長彭振聲、前都委會執秘邵琇珮、前北市都發局長黃景茂及辯護人答辯。合議庭昨天已諭知2名被告辯論終結，明年3月26日宣判。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

廣告 廣告

台北地方法院自15日起進行言詞辯論程序，目前已完成公訴檢察官就貪污治罪條例圖利、行、收賄部分論告，柯文哲、沈慶京、威京集團財務經理張志澄、應曉薇顧問吳順民及辯護人答辯。原訂18日下午應曉薇及辯護人答辯部分，移至12月23日下午進行。

審判長昨天下午分別諭知張志澄、吳順民涉案部分辯論終結，將在明年3月26日下午2時30分宣判。

北院排定今天上午起進行彭振聲、邵琇珮、黃景茂的言詞辯論程序。

前北市長辦公室主任李文宗、木可公司董事長李文娟、柯文哲涉及政治獻金、背信相關部分，於12月22日進行言詞辯論程序。12月23日上午進行會計師端木正涉案部分言詞辯論，12月23日下午及24日全天進行結辯，若先前已辯論終結的被告，無須到庭。（編輯：謝雅竹）1141219