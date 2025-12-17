京華城案言詞辯論 柯律師團續上陣採「無罪答辯」

台北市 / 綜合報導

京華城案今(17)日繼續進行言詞辯論，由柯文哲的律師團率先上陣答辯，委任律師鄭深元砲火猛烈，就京華城案，政治獻金以及工作簿「小沈1500」紀錄，拿出各項證人證詞力證柯文哲清白，反控檢方羅織罪名，忽略對被告有利的事實，鄭深元律師甚至當庭表示，希望法院告發林俊言檢察官涉及偽造文書，以及前台北市長林欽榮涉及偽證罪。

民眾黨前主席柯文哲一早準時現身台北地院，京華城案馬拉松式開庭，但他臉上未見疲態依然保持神秘微笑，支持者VS.台北市議員應曉薇說：「曉薇加油，曉薇加油。」台北市議員應曉薇依舊在女兒應佳妤的陪同下出庭，威京集團主席沈慶京則自己拄著拐杖步入北院，支持者VS.威京集團主席沈慶京說：「小沈加油，小沈加油。」

柯文哲委任律師鄭深元率先上陣答辯，針對檢方論告一一反擊，鄭深元表示，針對京華城案柯文哲只有兩個指示，其一是送交研議，時任都發局長副市長都同意，其二的陳情函交辦則是秘書處自行分辦，而210萬政治獻金當時威京集團原本想以公司名義捐款，不符規定才改成個人名義，檢方認為20%容積獎勵價值121億，但210萬僅占0.017%，諷刺這連圓餅圖都畫不出來，記者VS.威京集團主席沈慶京說：「主席答辯的方向有想好了嗎。」

而本案的另一個關鍵就在於沈慶京究竟有無行賄1500萬，律師強調工作簿來源是檢方騙票搜索而來，僅憑小沈1500文字根本無法證實有無行賄，而且沈慶京111年間每月提款數額從90萬到3000多萬元，認為檢方忽略對被告有利事實，並請求北院告發檢察官林俊言涉偽造文書，前台北市長林欽榮涉及偽證罪，柯文哲與律師團採無罪答辯，法庭攻防激烈，案情如何發展外界持續關注。

