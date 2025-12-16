京華城案言詞辯論 柯文哲批檢察官刻意忽略證詞、先射箭再畫靶

台北地方法院審理京華城案，今天（16日）繼續言詞辯論程序，柯文哲下午答辯時表示，他對京華城案沒下過任何指導棋，檢察官刻意忽略證詞，以查扣的手機編故事，西方正義女神蒙住眼的意思是不要有立場，檢察官有立場只會看到檢察官想要的，以設立場辦案，先射箭、再畫靶，把不利的事往他身上堆，欲加之罪，何患無辭。

台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，16日 繼續進行言詞辯論程序，傳喚前台北市長柯文哲 （左）到庭。（中央社）

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、沈慶京、應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院昨天起進行言詞辯論程序，傳喚柯文哲、沈慶京、應曉薇、前台北市副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、吳順民、前北市長辦公室主任李文宗、張志澄、前北市都委會執行祕書邵琇珮等被告。

台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，16日 繼續言詞辯論程序，威京集團主席沈慶京（左）拄著拐杖微笑步入法院。（中央社）

柯文哲庭訊後受訪表示，檢察官花了2天的時間，在講一個看似完整的故事，就是利用搜索，扣押他的手機、電腦、USB，從裡面找資料，去跟京華城去做串連，編一個故事。他說，法庭上是講證據、講事實、講真相。如果檢察官有證據拿出來就好了，何必花2天時間去講一個故事。講完也不能證明什麼。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院昨天起進行言詞辯論程序，由公訴檢察官針對京華城案涉及貪污治罪條例圖利罪、行、收賄罪部分進行論告，檢察官今天下午結束論告後，由柯文哲進行答辯。

柯文哲答辯時表示，京華城案所有公務員不管怎樣抱怨，還是有按行政流程走，不過，檢察官刻意忽略證詞，以查扣的手機編故事，西方正義女神蒙住眼的意思是不要有立場，檢察官有立場只會看到檢察官想要的。

柯文哲說，京華城案去年4月開始炒作時，他以為跟他無關，因為他根本不知容積率是多少，他知道案子送研議，但沒參與過程，他沒有接觸過都委會委員，也沒有下指導棋。他在市長任內建立制度讓陳情案一層層審議，檢察官硬說他手寫「便利貼」所以有介入，但他的字條「只是叮嚀」。

柯文哲表示，他是尊重專業的人，不會不懂裝懂，都市計畫的事他會聽專業的意見，他討厭公文旅行，看到公文往返多次就受不了，就會叮囑局處加速。

柯文哲說，檢察官主要依據他任內3次便當會、3份公文將他起訴。便當會立意良好，議員事先告知陳情議題，讓局處有時間了解，填寫提報單答覆，提升行政與府會議事效率，他從未指示局處該怎麼寫提報單，京華城案也是交由局處處理，沒有列管追蹤。

他表示，讓司法歸司法、政治歸政治也不是什麼問題，問題是有人利用司法、行政優勢羅織罪名，檢察官以預設立場辦案，先射箭、再畫靶，用惡意連結把不利的事往他身上堆，欲加之罪、何患無辭，刻意忽略對他有利的事證。

柯文哲語帶哽咽說，他被羈押1年，父親過世最讓他過不去，雖然他的同事、同學都給父親最好的照顧，但他還是很在意。他希望有權力的人不要手伸進司法裡，他自己也會反省。

台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，16日繼續言詞辯論程序，國民黨台北市議員應曉薇（左） 出庭準備步入法院。（中央社）

北院排定今天下午起由被告及辯護人答辯，順序依序為柯文哲、沈慶京、張志澄、吳順民、應曉薇。12月19日進行彭振聲、黃景茂、邵琇珮言詞辯論程序。

李文宗、木可公司董事長李文娟、柯文哲涉及政治獻金、背信相關部分，於12月22日進行言詞辯論程序。12月23日上午進行會計師端木正涉案部分言詞辯論，12月23日下午及24日全天進行結辯，若先前已辯論終結的被告，無須到庭。

另外，柯文哲日前聲請言詞辯論及裁判宣示應公開播送，北院2日裁定應於裁判宣示或公告後5日內公開播送。柯文哲不服提起抗告，請台灣高等法院自為裁定准予「同步」、「即時」的公開播送。高院駁回抗告確定。

北院昨天起開始對言詞辯論程序錄音、錄影。邵琇珮委任律師主張，因邵琇珮的「答辯立場不同」，擔憂有心人士可能偽造聲紋製作不實影音，主張須進行聲音、影像去識別化處理。合議庭評議，准許邵琇珮12月19日答辯程序變聲、變相。

